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Alanya'da kayak festivalinde renkli anlar

Antalya’nın Alanya ilçesinde çok sayıda davetlinin katıldığı bir kayak şenliği düzenlendi. Kayakçıların özel gösteri yaptığı programda renkli görüntüler ortaya çıktı.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:55
Alanya'da kayak festivalinde renkli anlar

Antalya’nınAlanya İlçesinin kırsalındaki Akdağ’da1. Alanya Akdağ Kayak Festivali, yoğun katılımla gerçekleşti.

Şenlikte leğenle kayma, güreş, plates etkinlikleri yapıldı. Kayakçıların özel gösteri yaptığı programda, balon uçurma etkinliği ile renkli görüntüler göz boyadı.

''İlçe turizmine katkısı önemli''

Alanya Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü Kurucu Başkanı Uğur Bülbül, ilçenin yıllardır bir kayak merkezi hayali olduğunu ve bunun gerçekleştirmek için çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Bülbül, “Bizim amacımız Alanya'da bir kayak merkezinin olması, ilçe turizmi açısından bunun çok önemli olacağını düşünüyoruz. Bu yola ilk çıktığımızda dernek olarak faaliyet gösterdik. Daha sonra Alanyaspor'un da desteği ile kulüp haline geldik." dedi.

''Bu etkinliği yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz''

Bu etkinlik için belirli kararlar alındığı belirten Bülbül, "İnsanları şehir merkezinden buraya getirebilmek kolay değil. Alanya'da aynı gün denize girebilir, denizden çıktıktan hemen sonra Akdağ'a gelip kayak yapabilirsiniz. Birçok arkadaşımız önce Akdağ'a geldi kayak yaptı, son gidip denize girdi. Bu etkinlik bir haftada olmuş bir şey değil. İki, üç yıllık bir emeğin karşılığı olarak bu etkinliği yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:55
  1. Alanya Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü Kurucu Başkanı Uğur Bülbül
  2. Antalya Büyükşehir Belediyesi

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