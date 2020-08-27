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Aktüel Alanya'da evden hırsızlık zanlısı tutuklandı
Aktüel

Alanya'da evden hırsızlık zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:23:55 -
Alanya'da evden hırsızlık zanlısı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde evden cep telefonu, fotoğraf makinesi, tablet bilgisayar ve kol saati hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Büyükhasbahçe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, cep telefonu, fotoğraf makinesi, tablet bilgisayar ve kol saatini çaldığı öne sürülen H.D'yi (37) elindeki cep telefonlarını satmaya çalıştığı sırada düzenlenen operasyonla yakaladı.

Cami bahçesine gizlediği belirlenen diğer çalıntı eşyalar da sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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