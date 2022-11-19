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Yerel Alanya'da dolu seralara zarar verdi
Yerel

Alanya'da dolu seralara zarar verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. Dolu seralarda ciddi hasarlara yol açtı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 16:50:00 -
Alanya'da dolu seralara zarar verdi

Alanya'da şiddetli yağışlar etkili oldu. İlçede gece saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan sağanak ve dolu, bazı seralara, seralardaki ürünlere ve tarlalardaki mahsullere zarar verdi.

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri zarar gören seralarda ve tarlalarda hasar tespit çalışması yaptı.

Konaklı Mahallesinde çiftçilik yapan Süleyman Hilmi Uyar, serasının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Zararının yaklaşık 200 bin lira olduğunu belirten Uyar, "Yapacak bir şey yok. Devletimizden yardım bekliyoruz." dedi.

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