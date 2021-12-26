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Spor Alanya attı, Karagümrük yakaladı
Spor

Alanya attı, Karagümrük yakaladı

Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın da golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 18:41:00 - 2021-12-26 18:42:18
Alanya attı, Karagümrük yakaladı

Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın da golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Alanyaspor'un golünü 57. dakikada Efkan Bekiroğlu atarken, Fatih Karagümrük ise bu gole 71. dakikada Aleksandar Pesic'le karşılık verdi.

Alanyaspor'un bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 28 puana yükseldi. Karagümrük'ün yenilmezlik serisi ise 3 maça çıktı ve 27 puana ulaştı.

Ligin ikinci devresinin ilk haftasında (20. hafta) Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Fatih Karagümrük ise Gaziantep FK deplasmanında sahneye çıkacak.

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