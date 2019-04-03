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Alan: "Teşekkürler Zonguldak. Vakit Zonguldak için koşma vakti"

Zonguldak’ta resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığını kazanan Dr.

03 Nisan 2019 Çarşamba 10:24
Alan: "Teşekkürler Zonguldak. Vakit Zonguldak için koşma vakti"

Zonguldak’ta resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığını kazanan Dr. Ömer Selim Alan, teşekkür mesajı yayımladı. Alan, mesajında "Hep birlikte yeni Zonguldak” için kollarımızı sıvadık. Vakit Zonguldak için koşma vakti. Teşekkürler Zonguldak" ifadelerine yer verdi.


31 Mart 2019 günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, belediye başkanlığını kazandı. Zonguldak’ın menfaatleri noktasında elinden gelenin en iyisini yapacağına söz veren Alan, yayımladığı teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Sevgili Hemşehrilerim, gece gündüz demeden gönülden çalışarak, sizlerin teveccühü ile memleketim Zonguldak’ın Belediye Başkanı oldum. Dün ve bugün olduğu gibi bundan sonrada Zonguldak’ın menfaatleri noktasında elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. Bu süreçte memleketimizin atası esnaflarımıza gösterdikleri ilgiye, çat kapı yaptığımız ev ziyaretlerinde bizlere kapısını açan hemşehrilerime, yolda, sokakta, caddede bizlere güler yüz gösteren halkımıza teşekkür ediyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi tek arzumuz mutlu bir Zonguldak inşa edip, kaybettiğimiz yılları geri kazanmaktır. Bizdeki enerji, heyecan, memleket sevgisi ve birlikteliğe güveniyorum. Bu şehir bizimle kanayan yarasına merhem bulacak. Öncelikle bana oy veren vermeyen tüm hemşehrilerime evladına sahip çıktığı için en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Bu süreçte şehrimize gelerek bizlere en büyük desteği veren ‘Başkanımın tüm projelerinin arkasındayım’ diyen Milletin adamı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, ‘Ömer Selim Alan Başkanımızın emrindeyim’ diyen İç İşleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya ve diğer bütün bakanlarımıza, Sevgili eşim Ceyda Hanım ve aileme, Zonguldak Milletvekillerimize, İl Başkanımıza, İlçe Başkanımıza, Kadın ve Gençlik Kollarımıza, tüm parti teşkilatımızın mensuplarına, Belediye Meclis Üyesi Adayı arkadaşlarıma, benimle aynı yolu yürüyen dostlarıma, bana inanan ve güvenen Zonguldak halkına teşekkürü bir borç biliyor, sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum.Biz bu şehrin evladı olarak, Zonguldak’a sahip çıkacağız. Bizlerden desteğinizi, dualarınızı eksik etmeyiniz. Yapacak çok işimiz, hayata geçireceğimiz çok projemiz var. “Hep birlikte yeni Zonguldak” için kollarımızı sıvadık. Vakit Zonguldak için koşma vakti. Teşekkürler Zonguldak."

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 10:24
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