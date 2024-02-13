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Gündem Alan aldı veren verdi! CHP'nin İstanbul adayları belli oldu
Gündem

Alan aldı veren verdi! CHP'nin İstanbul adayları belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-13 05:31:00 - 2024-02-13 05:32:20
Alan aldı veren verdi! CHP'nin İstanbul adayları belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'un ilçelerinde başkanlık için hangi isimleri aday göstereceği belli oldu. İşte sıra sıra tüm isimler...

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi’nde İstanbul’un ilçelerinde gösterilecek adayların isimleri bugün kesinleşti.

 

Haberet'in edindiği bilgiye göre; CHP'nin İstanbul'un ilçe belediyeleri için gösterileceği adaylar şu şekilde:

 

ADALAR: Ali Ercan Akpolat
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AVCILAR: Utku Caner Çaykara

BAKIRKÖY: Ayşegül Ovalıoğlu

BEYKOZ: Alaattin Köseler

ÇEKMEKÖY: Orhan Çerkez

KADIKÖY: Mesut Kösedağ

KAĞITHANE: Tonguç Çoban

SARIYER: Oktay Aksu

ÜMRANİYE: Aykut Erdoğdu

DAHA ÖNCE HANGİ İSİMLER AÇIKLANMIŞTI?

CHP Genel Merkezi'nin İstanbul ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: EKREM İMAMOĞLU

ARNAVUTKÖY: TEKİN ARAS

ATAŞEHİR: ONURSAL ADIGÜZEL

BAĞCILAR: CEM KILIÇ

BAHÇELİEVLER: GÜLİZAR EMECAN

BAŞAKŞEHİR: MESUT ÖKSÜZ

BAYRAMPAŞA: HASAN MUTLU

BEŞİKTAŞ: RIZA AKPOLAT

BEYLİKDÜZÜ: MEHMET MURAT ÇALIK

BEYOĞLU: İNAN GÜNEY

BÜYÜKÇEKMECE: HASAN AKGÜN

ÇATALCA: ERHAN GÜZEL

EYÜPSULTAN: MİTHAT BÜLENT ÖZMEN

GAZİOSMANPAŞA: HAKAN BAHÇETEPE

GÜNGÖREN: TEMEL AKKOÇ

KARTAL: GÖKHAN YÜKSEL

KÜÇÜKÇEKMECE: KEMAL ÇEBİ

MALTEPE: ESİN KÖYMEN

SANCAKTEPE: ALPER YEĞİN

SİLİVRİ: BORA BALCIOĞLU

SULTANBEYLİ: AYHAN KOÇ

SULTANGAZİ: FERHAT EPÖZDEMİR

ŞİLE: ÖZGÜR KABADAYI

ŞİŞLİ: EMRAH ŞAHAN

TUZLA: EREN ALİ BİNGÖL

ÜSKÜDAR: SİNEM DEDETAŞ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul için aday tanıtım toplantısı yarın saat 09.30'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

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