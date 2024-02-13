Alan aldı veren verdi! CHP'nin İstanbul adayları belli oldu
Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'un ilçelerinde başkanlık için hangi isimleri aday göstereceği belli oldu. İşte sıra sıra tüm isimler...
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi’nde İstanbul’un ilçelerinde gösterilecek adayların isimleri bugün kesinleşti.
Haberet'in edindiği bilgiye göre; CHP'nin İstanbul'un ilçe belediyeleri için gösterileceği adaylar şu şekilde:
ADALAR: Ali Ercan Akpolat
ÖNE ÇIKAN VİDEO
AVCILAR: Utku Caner Çaykara
BAKIRKÖY: Ayşegül Ovalıoğlu
BEYKOZ: Alaattin Köseler
ÇEKMEKÖY: Orhan Çerkez
KADIKÖY: Mesut Kösedağ
KAĞITHANE: Tonguç Çoban
SARIYER: Oktay Aksu
ÜMRANİYE: Aykut Erdoğdu
DAHA ÖNCE HANGİ İSİMLER AÇIKLANMIŞTI?
CHP Genel Merkezi'nin İstanbul ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: EKREM İMAMOĞLU
ARNAVUTKÖY: TEKİN ARAS
ATAŞEHİR: ONURSAL ADIGÜZEL
BAĞCILAR: CEM KILIÇ
BAHÇELİEVLER: GÜLİZAR EMECAN
BAŞAKŞEHİR: MESUT ÖKSÜZ
BAYRAMPAŞA: HASAN MUTLU
BEŞİKTAŞ: RIZA AKPOLAT
BEYLİKDÜZÜ: MEHMET MURAT ÇALIK
BEYOĞLU: İNAN GÜNEY
BÜYÜKÇEKMECE: HASAN AKGÜN
ÇATALCA: ERHAN GÜZEL
EYÜPSULTAN: MİTHAT BÜLENT ÖZMEN
GAZİOSMANPAŞA: HAKAN BAHÇETEPE
GÜNGÖREN: TEMEL AKKOÇ
KARTAL: GÖKHAN YÜKSEL
KÜÇÜKÇEKMECE: KEMAL ÇEBİ
MALTEPE: ESİN KÖYMEN
SANCAKTEPE: ALPER YEĞİN
SİLİVRİ: BORA BALCIOĞLU
SULTANBEYLİ: AYHAN KOÇ
SULTANGAZİ: FERHAT EPÖZDEMİR
ŞİLE: ÖZGÜR KABADAYI
ŞİŞLİ: EMRAH ŞAHAN
TUZLA: EREN ALİ BİNGÖL
ÜSKÜDAR: SİNEM DEDETAŞ
Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul için aday tanıtım toplantısı yarın saat 09.30'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.
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