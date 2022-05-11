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İSLAM Alak Suresi okunuşu anlamı | Alak Suresi meali
İSLAM

Alak Suresi okunuşu anlamı | Alak Suresi meali

Pek çok kişi Alak suresinin okunuşunu, anlamını merak ediyor. Peki, Alak suresi kaç ayet?

Yeniakit Publisher
2022-05-11 20:54:00 -
Alak Suresi okunuşu anlamı | Alak Suresi meali

Alak suresinin kaç ayet olduğu, meali  merak ediliyor! Alâk suresi Kur'an'ın 96. suresidir. Sure 19 ayetten oluşur. Sure ismini ikinci âyette geçen kan pıhtısı anlamına gelen “alâk” kelimesinden almıştır.

Alak Suresi okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Ikra' bismi rabbikelleziy halak

2- Halekal'insane min 'alak

3- Ikre' ve rabbükel'ekrem

4- Elleziy 'alleme bilkalem

5- Allemel'insane ma lem ya'lem

6- Kella innel'insane leyatğa

7- Erra a hustağna

8- İnne ila rabbikerrü'câ

9- Eraeytelleziy yenha

10- Abden iza salla

11- Eraeyte in kane 'alelhüda

12- Ev emara bittakva

13- Eraeyte in kezzebe ve tevella

14- Elem ya'lem biennallahe yera

15- Kella lein lem yentehi lenesfe'an binnasıyeh

16- Nasıyetin kezibetin hatıeh

17- Felyed'u nadiyehu.

18- Sened'uzzebaniyete.

19- Kella la tütı'hü vescüd vakterib

Alak suresi anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Yaratan Rabbinin adıyla oku!

2- İnsanı bir kan pıhtısından yarattı!

3- Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.

4- O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.

5- İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

6- Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder.

7- Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.

8- Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir.

9-10 - Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?

11- Gördün mü (ne dersin?), ya o (kul) doğru yolda olur,

12- Veya kötülüklerden sakınmayı emrederse?

13- Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar, yüzçevirirse,

14- O adam, Allah'ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu?

15-16 - Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.

17- O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın.

18- Biz de Zebanileri çağıracağız.

19- Hayır, sakın onu dinleme de, secde et ve yaklaş!

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