Alaattin Çakıcı vatandaşa seslendi! Alaattin çakıcı dikkat çekti dolar neden yükseliyor?

Alaattin Çakıcı, ekonomiye ilişkin gelişmelere tepki göstererek sokağa çıkan vatandaşlara ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Yaşananların dış mihrakların oyunu olduğu görüşünü savunan Çakıcı, Batı, FETÖ ve Türkiye'deki yerli işbirlikçilerin bilerek doları yükselttiğini iddia etti.

Dolar neden yükseliyor?

Alaattin Çakıcı, sosyal medya hesabından “Batı ve Okyanus ötesinin 15 Temmuz'da FETÖ’cüleri devreye sokarak ülkemizde vatan hainlerin ihtilal yaptırmak istediğini aziz milletimiz bilmektedir. Aylardır Türkiye'nin ekonomik kodlarıyla oynayan Batı ve okyanus ötesi ile onların Türkiye'deki yerli işbirlikçileri, doları yükselterek hükümeti ve Cumhur İttifakı’nı yıpratmak istemekte, vatana ihanet eden belirli odakları devreye sokarak vatandaşımızı sokağa döktüren ve onların uluslararası patronlarının bu uğraşlarının boşa çıkacağını sağduyu sahibi milletimiz bilmektedir” ifadesini kullandı. Alaattin Çakıcı, “Sokağa çıkan vatandaşlarımıza CHP ve HDP'nin, uluslararası provokatörlerin bu kışkırtmalarına fırsat vermeyiniz” İfadelerini kullanarak, “Devlet sahipsiz değildir. Devletinize lütfen güveniniz” şeklinde paylaşımlarda bulundu.