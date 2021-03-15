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Gündem Al Sani'den korkutan uyarı: Savaşa hazır olun!
Gündem

Al Sani'den korkutan uyarı: Savaşa hazır olun!

ABD’nin Çin ve Rusya ile karşı karşıya gelme ihtimali olduğunu söyleyen Katar'ın eski Başbakanı Hamed bin Casim bin Cebr Al Sani, Körfez ülkelerine "hazırlıklı olun" uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 08:11:00 -
Al Sani'den korkutan uyarı: Savaşa hazır olun!

Katar eski Başbakanı Hamed bin Casim bin Cebr Al Sani, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin yeni yönetiminin, Çin'in ekonomik ve teknolojik kalkınmasını yavaşlatma uğraşına yoğunlaştığını vurguladı.

Körfez ülkelerine seslenen Al Sani, "Körfez bölgemizde, iki dev ülke arasındaki bu ekonomik savaşın ateşinden biraz da bize bulaşması gerekiyor. Çünkü ABD, Çin ile ekonomik ve askeri iş birliği geliştirmememiz için bize kesinlikle her türlü aracı kullanarak baskı yapacaktır." ifadesini kullandı.

ABD için hafife alınmayacak askeri bir rakip olması yönüyle Rusya'nın da önemine işaret eden Al Sani, Washington'ın, bölgede Rusya'nın herhangi bir askeri nüfuz sahibi olmasına engel olmaya çalışacağını ve en azından bunun en dar şekliyle kalmasına gayret göstereceğini belirtti.

Al Sani, dünyadaki dönüşüme dikkati çekerek, "Bu nedenle bu durumdan yararlanmak için bir sonraki küresel sahneyi tüm ayrıntıları ve karmaşıklığıyla kavramak ve derin bir farkındalığa sahip olmak ülkelerimiz için önemlidir. Bu değişimler, bölgeye yeni bir realiteyi ve meydan okumaları mecbur bırakabilir." uyarısında bulundu.

Eski Başbakan Al Sani, paylaşımını "Bizler buna hazır mıyız ya da hazır olacak mıyız?" sorusuyla tamamladı.

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