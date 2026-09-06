KAAN’ın rakipsiz özelliği dünyayı zangır zangır salladı: Baş mühendis açıkladı, o sınıftaki tüm devleri cebinden çıkaracak
Türkiye'nin gururu Milli Muharip Uçak KAAN'ın Baş Mühendisi Emre Yaban, uçağın sahip olduğu üstün kabiliyetlerle dünya standartlarındaki rakiplerine meydan okuduğunu duyurdu. F-22, Rus Su-57 ve Çin J-20 gibi küresel havacılık devleriyle kıyaslanan KAAN'ın, hava-hava manevra kabiliyeti ve gelişmiş görünmezlik teknolojisiyle bir adım önde olduğu vurgulandı. Türkiye'nin göklerdeki bu yeni gücü, savunma alanındaki tüm dengeleri kökten değiştirecek özelliklerle donatıldı.