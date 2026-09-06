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KAAN’ın rakipsiz özelliği dünyayı zangır zangır salladı: Baş mühendis açıkladı, o sınıftaki tüm devleri cebinden çıkaracak Günde 3-4 gram çıkarıyor “Savaş gemilerinizden bize de verin” diyerek Türkiye’nin kapısını çalmışlardı! “Ben süper gücüm” deyip ortalıkta dolaşan ABD’ye büyük şok Çalışana Cuma Namazı İzni vermeyen patronlar ayvayı yedi Boykot listesindeki ünlü pizzacı belasını buldu! 2,7 milyar dolarlık devirle komple el değiştirdi Komşunun en büyük kâbusu gerçek oldu: Türk canavarı HÜRJET Yunanistan’da taşları yerinden oynattı: Baş ağrıtacak yeni bir tehdit daha Google ve Nvidia onların peşine düştü! F-35’lere yeni güç! Füze kapasitesi yüzde 50 artıyor Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
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KAAN’ın rakipsiz özelliği dünyayı zangır zangır salladı: Baş mühendis açıkladı, o sınıftaki tüm devleri cebinden çıkaracak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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KAAN’ın rakipsiz özelliği dünyayı zangır zangır salladı: Baş mühendis açıkladı, o sınıftaki tüm devleri cebinden çıkaracak

Türkiye'nin gururu Milli Muharip Uçak KAAN'ın Baş Mühendisi Emre Yaban, uçağın sahip olduğu üstün kabiliyetlerle dünya standartlarındaki rakiplerine meydan okuduğunu duyurdu. F-22, Rus Su-57 ve Çin J-20 gibi küresel havacılık devleriyle kıyaslanan KAAN'ın, hava-hava manevra kabiliyeti ve gelişmiş görünmezlik teknolojisiyle bir adım önde olduğu vurgulandı. Türkiye'nin göklerdeki bu yeni gücü, savunma alanındaki tüm dengeleri kökten değiştirecek özelliklerle donatıldı.

#1
Foto - KAAN’ın rakipsiz özelliği dünyayı zangır zangır salladı: Baş mühendis açıkladı, o sınıftaki tüm devleri cebinden çıkaracak

Milli Muharip Uçak KAAN'ın Baş Mühendisi Emre Yaban, projenin geldiği son nokta ve uçağın yeteneklerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - KAAN’ın rakipsiz özelliği dünyayı zangır zangır salladı: Baş mühendis açıkladı, o sınıftaki tüm devleri cebinden çıkaracak

Yaban, KAAN'ın kendi sınıfındaki dünya devleriyle yarışacağını ve birçok alanda onlara üstünlük sağlayacağını vurguladı.

#3
Foto - KAAN’ın rakipsiz özelliği dünyayı zangır zangır salladı: Baş mühendis açıkladı, o sınıftaki tüm devleri cebinden çıkaracak

KAAN'ın rakiplerini "F-22, Rus Su-57 ve Çin J-20" olarak sıralayan Yaban, milli uçağımızın bu güçlü rakipler karşısındaki avantajlarını şu sözlerle anlattı:

#4
Foto - KAAN’ın rakipsiz özelliği dünyayı zangır zangır salladı: Baş mühendis açıkladı, o sınıftaki tüm devleri cebinden çıkaracak

"Bizim hava-hava kabiliyetimiz ve manevra kabiliyetimiz onlara göre çok daha yüksek. Ayrıca, görünmezlik kabiliyetlerimiz açısından da çok daha üstün bir uçak olacak."

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Yorumlar

Fakat,,, ne zaman???

Eksiksiz,,, pilotlaeimiz ucacak,,

Ahmed

elinize ve yüreginize saglık, sizlerle gurur duyuyorum.
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