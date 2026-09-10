Kantin fiyatları netleşti! İşte okulların zamlı tarifesi

“ÇOCUKLARIMIZ BESLENSİN DİYE DÜŞÜK BİR ZAM YAPMA KARARI ALDIK” Osmanoğlu, "Bu sene bir müjde vermek istiyorum. 2026-2027 yılının ilk sezonunda fiyatlara yüzde 6,2 civarında zam yaptık. Çocuklarımız beslensin diye yönetim kurulu ve meslektaşlarımızla birlikte düşük bir zam yapma kararı aldık" dedi. Kantinlerde tost, sandviç ve dürüm gibi ürünlerin daha fazla tercih edildiğini, bu ürünlerdeki fiyat artışını da sınırlı tuttuklarını belirten Osmanoğlu, bir öğrencinin yaklaşık 130 liraya tost ve ayran alabileceğini söyledi. Osmanoğlu, kantin kiralarındaki yüksek artışların işletmecileri olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, artışın yönetmeliğe uygun şekilde yapılması için ilgili kurumlardan gerekli adımların atılmasını istedi. Kantinlerde satılan ürünlerin fiyatlarının yönetim kurulu tarafından yapılan saha çalışmalarının ardından oluşturulduğunu anlatan Osmanoğlu, fiyat listesinin büyükşehir belediyeleri ve valiliğin onayının ardından belirlendiğini kaydetti. Osmanoğlu, "Bu yıl kantinlerde satılan suya zam yapmadık, 15 liradan satılacak. Çünkü temel ihtiyacımız su. Ürünlerimize yüzde 6,2'lik bir zam yaptık. Bu bizim için ve çocuklar için büyük bir avantaj" diye konuştu.