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Spor Aktürkoğlu'ndan şampiyonluk yorumu
Spor

Aktürkoğlu'ndan şampiyonluk yorumu

Yeniakit Publisher
2023-05-16 23:36:00 -
Aktürkoğlu'ndan şampiyonluk yorumu

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası yaptığı açıklamada, şampiyonluğa yürüdüklerini söyledi.

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 yendi.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

İstanbulspor galibiyetine ilişkin Kerem Aktürkoğlu, "3 maç kazandığımızda şampiyon olacaktık. Bu inançla hafta boyunca antrenmanlara çıktık. Taraftarlarımız buraya geldiler ve bizleri desteklediler. Kaldı 2 maç. İnşallah kupayı kaldıracağız. Hepimiz bir arada olduğumuzda ekstra motive oluyoruz. Bugün de soyunma odasında bunun kutlaması vardı. Şampiyonluğa yürüyoruz. İki hafta kaldı. Icardi'yle güzel bir uyumumuz var. İkimizin uyumu sahada çok iyi oluyoru. Bazen istediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Aile ortamı var. Hiç kimse kendi üzerine almıyor. Hepimiz birlikte şampiyonluğa yürüyoruz. Oynamayan arkadaşlarımızdan çok fazla destek alıyoruz. Rakiplerimizden bizi farklı kılan şey bu." dedi.

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