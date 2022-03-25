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Spor Aktürkoğlu: Burak abimin canı sağ olsun
Spor

Aktürkoğlu: Burak abimin canı sağ olsun

Karşılaşmanın ardından milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu, mücadele hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 05:24:00 -
Aktürkoğlu: Burak abimin canı sağ olsun

AMilli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz' 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya katılma hakkını kaybetti.

Kerem Aktürkoğlu maç sonunda yaptığı açıklamada, "İlk yarı istediğimiz gibi olmadı. İkinci yarı maçı çevirebileceğimizi düşündük. 2-1 oldu, 2-2 ve 3-2'de olabilirdi. Kazansaydık, belki de Makedonya'yla evimizde oynayacaktık ve çok daha şansımız olacaktı. Takım arkadaşlarımın, öncelikle de Burak abimin ayağına sağlık. Burak Yılmaz takımımız için her şeyi yaptı. Onun canı sağ olsun. O kaçırmasa herhangi birimiz kaçırabilirdi." ifadelerini kullandı.

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