Aktürkoğlu: Burak abimin canı sağ olsun

AMilli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz' 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya katılma hakkını kaybetti.

Kerem Aktürkoğlu maç sonunda yaptığı açıklamada, "İlk yarı istediğimiz gibi olmadı. İkinci yarı maçı çevirebileceğimizi düşündük. 2-1 oldu, 2-2 ve 3-2'de olabilirdi. Kazansaydık, belki de Makedonya'yla evimizde oynayacaktık ve çok daha şansımız olacaktı. Takım arkadaşlarımın, öncelikle de Burak abimin ayağına sağlık. Burak Yılmaz takımımız için her şeyi yaptı. Onun canı sağ olsun. O kaçırmasa herhangi birimiz kaçırabilirdi." ifadelerini kullandı.