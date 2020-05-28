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Aktüel

Aktaş’tan sosyal mesafeli denetleme

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yeni tip korona virüs nedeniyle oluşturulan uygulama noktalarında gece-gündüz çalışan polisleri sosyal mesafe kuralına uyarak denetledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 10:12:58 -
Aktaş’tan sosyal mesafeli denetleme

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yeni tip korona virüs nedeniyle oluşturulan uygulama noktalarında gece-gündüz çalışan polisleri sosyal mesafe kuralına uyarak denetledi.


Virüs nedeniyle 11 Mart’tan itibaren Adana’da şehrin giriş çıkışları ve bir çok ana caddelerde uygulama noktaları oluşturuldu. Buralarda tek tek araçlar durdurulup kimlik sorgusu ve ateş ölçümleri yapılarak virüsün yayılmasının önüne geçilmesi hedeflendi.


Aktaş, bu uygulama noktalarını tek tek gezerek denetledi. Maske takan Aktaş denetleme yaparken sosyal mesafe kurallarına da uyduğu görüldü.

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