Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) yaptığı açıklamada, gündüz ile gece istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere faydalı yüklerle icra eden, orta irtifa uzun havada kalışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi AKSUNGUR, başarılı bir faaliyeti daha tamamladığı belirtildi.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 faydalı yük ile Ankara'dan havalanan AKSUNGUR, uydudan kontrolle Sinop açıklarına giderek 20 bin feet irtifada 30 kilometre menzilden hedefi vurmayı başardı.

AKSUNGUR SİHA'nın yeni atış menzili kaç olacak?

AKSUNGUR, deniz karakol, taarruz, sinyal istihbarat gibi önemli görevleri yerine getirebilecek yapıda geliştirildi. Sahip olduğu diğer imkan ve kabiliyetlerle de dikkatleri üzerine toplayan AKSUNGUR için yeni hedef belirlendi.

AKSUNGUR'un, aynı faydalı yükle, menzilinin yakın zamanda 45 kilometreye çıkarılıp yeni bir başarı daha elde etmesi amaçlanıyor.

AKSUNGUR, TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretildi. AKSUNGUR, daha önce 12 MAM-L ile 28 saat ve mühimmatsız 49 saat havada kalmış ve bu başarının altına imzasını atmıştı.