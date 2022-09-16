"AKSUNGUR SİHA" yerli motorla uçuşlara başladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen AKSUNGUR Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), TUSAŞ iştiraki olan TEI tarafından geliştirilen milli İHA motoru PD-170 ile uçuşlara başladı. PD-170, ANKA SİHA’nın ardından AKSUNGUR’a da kalifiye ediliyor.

AKSUNGUR SİHA’nın PD-170 ile gerçekleştirdiği uçuşa, 40.000ft irtifada HÜRKUŞ da eşlik etti. HÜRKUŞ Test Pilotu Murat Özpala, o anları kameraya alarak ölümsüzleştirdi. Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılan AKSUNGUR, PD-170 motoru ile birlikte daha uzun zarflarda görev icra edebilecek.

750 kg yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ile gece/gündüz her türlü hava koşullarında istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini gerçekleştirebilen AKSUNGUR, 60 saat havada kalabiliyor.

SavunmaSanayiST