  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji "AKSUNGUR SİHA" yerli motorla uçuşlara başladı
Teknoloji

"AKSUNGUR SİHA" yerli motorla uçuşlara başladı

TUSAŞ firması tarafından üretilen "AKSUNGUR SİHA" milli "PD-170" motoruyla uçuşlara başladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 20:43:00 -
"AKSUNGUR SİHA" yerli motorla uçuşlara başladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen AKSUNGUR Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), TUSAŞ iştiraki olan TEI tarafından geliştirilen milli İHA motoru PD-170 ile uçuşlara başladı. PD-170, ANKA SİHA’nın ardından AKSUNGUR’a da kalifiye ediliyor.

AKSUNGUR SİHA’nın PD-170 ile gerçekleştirdiği uçuşa, 40.000ft irtifada HÜRKUŞ da eşlik etti. HÜRKUŞ Test Pilotu Murat Özpala, o anları kameraya alarak ölümsüzleştirdi. Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılan AKSUNGUR, PD-170 motoru ile birlikte daha uzun zarflarda görev icra edebilecek.

750 kg yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ile gece/gündüz her türlü hava koşullarında istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini gerçekleştirebilen AKSUNGUR, 60 saat havada kalabiliyor.

SavunmaSanayiST

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23