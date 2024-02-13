Akşener’in partisi suç şebekesi gibi! “Alın 50 bini öldürün Hüseyin’i”

Her fırsatta “Türkiye mafya cenneti oldu” diyen ve ülkedeki huzur iklimini hedef alan muhalefet partileri bir kez daha suçüstü oldu. “Yaşasın Hürriyet, Kahrolsun İstibdat!” söylemiyle Türkiye’de baskı rejimi olduğu algısı oluşturmaya çalışan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinde “azmettirme, adam yaralama” ve “cinayete teşebbüs” skandalı patlak verdi. İYİ Parti Manavgat İlçe eski Başkanı Hüseyin Ergen’in vurulma olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Yahya Kurt’un, İYİ Parti GİK Üyesi Ayşen Kurt’un eşi olduğu öğrenildi. Tetikçi Ahmet Çelik, Side Jandarma Komutanlığı'nda verdiği ifadesinde Yahya Kurt'un 31 Aralık 2023 tarihinde kendisini arayarak 'Hüseyin'i öldürün' dediğini ve saldırı sırasında kullanmaları için 50 bin lira parayı evin avlusunda bulunan kış bahçesinde verdiğini itiraf etti. Otel işletmeciliği yapan ve saldırının azmettiricisi oluğu öne sürülenYahya Kurt çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, yaşanan suikast girişimi Akşener’in partisindeki çürümüşlüğü ve hukuk tanımazlığı gözler önüne serdi.

“Biz görevden alalım, sen öldür”

“haberimizvar.net” adlı internet sitesinin aktardığı kanlı plan şu şöyle gerçekleşti:

“İYİ Parti Manavgat İlçe eski Başkanı Hüseyin Ergen'e, Side Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıda bulunan tetikçi Ahmet Çelik'in ifadesinde, kendisini azmettiren kişinin İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ayşen Kurt'un kocası ‘otel sahibi’ Yahya Kurt olduğunu söylediği ortaya çıktı. Tetikçi Ahmet Çelik, ifadesinde Yahya Kurt ile 17 Aralık 2023 tarihinde, Kurt'un Lara- Hill'deki villasında ve Manavgat Çolaklı'da bulunan Selin Otel'deki villasında defalarca görüştüklerini söyledi. Tetikçi Ahmet Çelik, ifadesinde şunları söyledi: "Hüseyin Ergen tarafından Yahya Kurt'un eşi Ayşen Kurt ile ilgili sosyal medyada namusuna ve şerefine yönelik metin halinde yazılar yazılmış. Yahya Kurt ile yüz yüze görüşmemizde, Hüseyin Ergen'in sosyal medyada Ayşen Kurt ile ilgili paylaşmış olduğu yazıları bana WhatsApp'tan attı. Bu hususla ilgili Hüseyin Ergen'in öldürülmesi gerektiğini söyledi. Ben kendisinec’bunun gereğini yaparız ancak Hüseyin Ergen'in Manavgat İYİ Parti İlçe Başkanı olduğundan konunun siyasi taraflara çekilebileceğini’ söyledim. Kendisi de bana Hüseyin Ergen'i görevden aldırabileceğini söyledi. Ben de kendisine o zaman gereğini yaparız dedim ve anlaştık.

50 bin lira vermiş “öldürün” demiş

Yahya Kurt'un 31 Aralık 2023 tarihinde kendisini tekrar aradığını ve "Hüseyin Ergen'i görevden ayırdık, gel görüşelim" dediğini belirten Ahmet Çelik, Side Jandarma Komutanlığı'nda verdiği ifadesinde şunları kaydetti: "Sonra Lara Hill'de bulunan evinde buluştuk. Yahya Kurt bana Hüseyin Ergen'le ilgili evin krokisi ve cep telefonu, çalıştığı restoran ve kullandığı araçla ilgili bilgileri elden teslim etti. Krokinin fotoğrafını çektim daha sonra krokiye ait belgeleri yaktım. Bana 'Hüseyin'i öldürün' dedi. Bu süreçte kullanmamız için 50 bin lira parayı evin bahçesinde bulunan kış bahçesinde bana verdi.”

Şifre: “Çocuklar deniz girdi mi?”

Tetikçi Ahmet Çelik'in ifadesinden Hüseyin Ergen'e yönelik silahlı saldırı için 'Çocuklar denize girdi mi?" sözlerinin şifreli olarak kullandığı anlaşıldı. Çelik, ifadesinde şöyle konuştu: "Daha sonra Yahya Kurt'un beni arayarak-Çocuklar denize girdi mi ?- demesi üzerine ben de kendisine havanın soğuk olduğunu, denize giremeyeceğimi söyledim. Yahya Kurt bu söylemde kendisiyle görüşmemde Hüseyin Ergen isimli şahsın öldürülme işinin bitip bitmediğini sordu. Ben de bitmediğini söyledim. Daha sonra Yahya Kurt'un otelinin ofisinde yüz yüze görüşme yaptık. Bu görüşmede-işi bitirmediniz mi Ayşen Kurt beni sıkıştırıyor- diye sordu. Ben de kendisine bu işin kolay olmayacağını, biraz zaman alacağını söyledim. Hüseyin Ergen'in yaralama olayından sonra Yahya Kurt ile görüştük. Hüseyin Ergen'i öldürmedik ayaklarına sıktık, biz bu olmayı tamamladık. Hüseyin Ergen'in ayaklarına sıkılmasından sonra 20 milyon değil de 10 milyon istedim. Yahya Kurt bana hiç bir şey söylemedi. Ancak önden 450 bin TL tutarında ödemesi hususunda kendisiyle anlaştık. Parayı daha sonra vereceğini söyledi. Ertesi gün evinde 450 bin lirayı sarı torba içine koyarak bana verdi. Kendisine bu miktarın az olduğunu, konuştuğumuz miktarı bana vermesini söyledim. Şimdi o kadar param yok veremeyeceğini söyledi."

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“3 milyon vaat etmiş”

Ahmet Çelik ifadesini şu sözlerle tamamlıyor: "Daha sonra Yahya Kurt ile yeniden buluştuk. Yahya Kurt bize en son vereceği miktarın 3 milyon TL olduğunu söyledi. Ben de hak ettiğimiz 10 milyon TL’yi istedim. Ancak daha sonra ayağından vurduğunuz için 5 milyon TL’ye düştüm. İstediğimiz 5 milyonu vermemesi üzerine karakola gelerek samimi ikrarda bulunmaya karar verdik."