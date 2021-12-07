Görüşmenin Millet İttifakı'nın adayını belirlenmesi üzerine olduğu konuşuluyor.
Akşener'in ABD Büyükelçisi ile gizli toplantısına tepki: Zillet deyince üzülüyorsunuz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile gizemli bir şekilde görüşmesine AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora "Türkiye’de bir muhalefet partisi lideri ABD Büyükelçisi ile bir ayda dört kez ne görüşmüş olabilir? Bunlar milletin hayrına değildir. Sonra zillet deyince üzülüyorsunuz." sözleriyle tepki gösterdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile bir araya geldi.
Şüphe uyandıran görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Akşener ile Satterfield'in gizemli toplantısı dikkat çekerken ne görüştükleri belirtilmedi.
"Sonra zillet deyince üzülüyorsunuz"