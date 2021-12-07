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Gündem Akşener'in ABD Büyükelçisi ile gizli toplantısına tepki: Zillet deyince üzülüyorsunuz
Gündem

Akşener'in ABD Büyükelçisi ile gizli toplantısına tepki: Zillet deyince üzülüyorsunuz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile gizemli bir şekilde görüşmesine AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora "Türkiye’de bir muhalefet partisi lideri ABD Büyükelçisi ile bir ayda dört kez ne görüşmüş olabilir? Bunlar milletin hayrına değildir. Sonra zillet deyince üzülüyorsunuz." sözleriyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 15:47:00 - 2021-12-07 15:50:49

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile bir araya geldi.

Şüphe uyandıran görüşme basına kapalı gerçekleşti. 

Akşener ile Satterfield'in gizemli toplantısı dikkat çekerken ne görüştükleri belirtilmedi.

Görüşmenin Millet İttifakı'nın adayını belirlenmesi üzerine olduğu konuşuluyor.

Biden'ın skandal sözleri akıllara geldi

ABD Joe Biden'ın "Erdoğan'ı yenmek için muhalefeti desteklemeliyiz" şeklindeki skandal sözleri kamuoyunda uzunca bir süre tartışılmıştı.
 
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora sosyal medya hesabından Meral Akşener'in gizemli toplantısına tepki gösterdi.

"Sonra zillet deyince üzülüyorsunuz"

Cora; şu ifadeleri kullandı:
 
Türkiye’de bir muhalefet partisi lideri ABD Büyükelçisi ile bir ayda dört kez ne görüşmüş olabilir? Bunlar milletin hayrına değildir. Sonra zillet deyince üzülüyorsunuz.
 

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