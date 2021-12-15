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Gündem Akşener'den engelli vatandaşa çirkin sözler
Gündem

Akşener'den engelli vatandaşa çirkin sözler

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kendisine "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz" diye sitem eden engelli vatandaşa çirkin sözlerle karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 21:35:00 -
Akşener'den engelli vatandaşa çirkin sözler

 

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Göksun ilçesinde girdiği bir iş yerinde yüzde 80 engelli raporu olduğunu belirten Erdoğan Aşçı ile bir süre sohbet eden Akşener, büyük bir şok yaşadı. 650 lira engelli maaşıyla geçimini sağladığını anlatan Aşçı, "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de sade ve özgün, dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz bu sizin için daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.

 

"Harika, sen buna devam et" terbiyesizliği

Akşener, bunun üzerine, "Öncelikle 650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsun, ne kadar güzel. Harika, sen buna devam et" diyerek büyük bir terbiyesizliğe imza attı.

 

 

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Yorumlar

Fırat Kalkanı

Fetöcü odalığı...
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Nur

Sanane geçinen o senin gibi vatana tuzak kurmaktan hainlik etmekten kat kat onurlu şerefli nereye gitsen millet seni yerden yere vuruyor niye gidiyorsun anlamıyoruz mazoşistlik gibi bir durum bu
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