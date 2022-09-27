Akşener'den başörtülü kızlara 'fa....' diyen Fatih Altaylı'ya: 28 Şubat'ta çok vicdanlıydınız

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 28 Şubat döneminde başörtülülere ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan Fatih Altaylı'ya canlı yayında, "28 Şubat döneminde çok vicdanlıydınız." dedi.

Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı,"İktidar hep şunu vurguluyor, Bizim dönemimizde çeşitli kazanımlar elde ettiniz. Özellikle başörtülülere, dışlananlara ve belki benim de aralarında bulunduğu bazı insanların yaptığı hataların bu dönemde ortadan kaldırılan bir kazanım olduğunu söylüyor." diyerek yaptığı hatayı itiraf etmesine rağmen, Meral Akşener'in cevabıyla şok oldu.

Akşener, "Siz 28 Şubat döneminde vicdanlı davrandınız" diyerek Fatih Altaylı'ya sahip çıktı.

Başörtülülere küstah hakaretler savurmuştu

Fatih Altaylı 28 Şubat döneminde Marmara Üniversitesi önünde toplanan ve başörtülü kızlar için "Bir kadın var orada (Hürriyet gazetesinin manşetinde yeralan başörtülü öğrenciyi kasdederek) kadın olduğunu da hiç zannetmiyorum. Bu büyük ihtimalle bir fa.... Bir pankart açmış, öğrenci değil o, buraya getirilmiş bir fa.... Üniversite önünde eylem yapanların arasında bakıyorum da öğrenci yoktur. Belki bir iki tane. Bunlar kevaşe kevaşe. Toplanmışlar oraya ellerinde "7.4 yetmedi mi?"pankartı. Bunlar şeytana tapanlar. Satanistler ve şeytanla işbirliği halinde oraya toplanmışlar. Bunları odunla döveceksin. Zaman zaman kimi askerlerin gereksiz çıkışlar yaptıklarını düşünürdüm ama bunlar hiç gereksiz değilmiş. Bu aşağılık köpek sürüsüne az bile yaptıkları. Bunlara daha örgütlü çıkışlar yapmak lazım. Bunlara balans ayarı lazım; balans ayarı. Bunları takacaksınız rot balans makinesine döndüre döndüre balans yapacaksınız; aşağılık şer...ler." ifadelerini kullanarak hakaretler savurmuştu.

"Evlerini polise göstereceğim"

Yine aynı Fatih Altaylı, 3 Mart 1997 tarihindeki "Yeni vatandaşlık görevim" başlıklı yazısında yine başörtülü kadınları kast ederek "Kendime yeni bir iş buldum. Bundan böyle kılık kıyafet kanununa aykırı olarak dolaşanları, kolundan tuttuğum gibi karakola götüreceğim. Evlerini polise göstereceğim. Otomobilde görürsem plakalarını alıp bildireceğim. Yapılan işlemi savcılığa kadar takip edeceğim. Yok yok, savcılıkta da takip edeceğim. Hırsız yakalatmak iyi de, bu kanun tanımayanları yakalatmak mı kötü?" satırlarını kaleme alarak bir rezalete imza atmıştı.