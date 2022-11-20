Akşener'den "Aman ortaklar duymasın" dedirten çıkış! 6'lı masadakiler seni tefe koyup çalmasın sonra
Geçmişte, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarını eleştiren açıklamalar yapan Meral Akşener, seçimler yaklaşırken milliyetçi oyları kaybetmemek için bu defa değişik bir taktik izlemeyi tercih etti.
Geçmişte, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarını eleştiren açıklamalar yapan Meral Akşener, seçimler yaklaşırken milliyetçi oyları kaybetmemek için bu defa değişik bir taktik izlemeyi tercih etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyinde çeşitli hedeflere gerçekleştirdiği hava harekatına ilişkin olarak "Gece geç saatlerde başlayan sınır ötesi harekât için Türk ordusuna başarılar diliyorum" dedi.