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Gündem Akşener'den "Aman ortaklar duymasın" dedirten çıkış! 6'lı masadakiler seni tefe koyup çalmasın sonra
Gündem

Akşener'den "Aman ortaklar duymasın" dedirten çıkış! 6'lı masadakiler seni tefe koyup çalmasın sonra

Geçmişte, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarını eleştiren açıklamalar yapan Meral Akşener, seçimler yaklaşırken milliyetçi oyları kaybetmemek için bu defa değişik bir taktik izlemeyi tercih etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 12:25:00 -
Akşener'den "Aman ortaklar duymasın" dedirten çıkış! 6'lı masadakiler seni tefe koyup çalmasın sonra

 

Geçmişte, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarını eleştiren açıklamalar yapan Meral Akşener, seçimler yaklaşırken milliyetçi oyları kaybetmemek için bu defa değişik bir taktik izlemeyi tercih etti. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyinde çeşitli hedeflere gerçekleştirdiği hava harekatına ilişkin olarak "Gece geç saatlerde başlayan sınır ötesi harekât için Türk ordusuna başarılar diliyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

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Yorumlar

Kemal-Temel-Meral

Diliyle başarı diliyor, kalbiyle pkkyı tutuyor. Buna münafıklık deniyor

HADI ORDAN ÇINGENE FETÖCÜ KANDILIN ORTAGI DAHA DÜN AB ABRÜKSELDE AYNI MASADA BERABERDINIZ AYN MASADA BOY BOY FOTORAFLARINIZ CIKMISTI MEDYADA

NE O .KAFANA TASMI DÜSTÜ KIMI KANDIRMAYA ÇALISIYORSUN KIMSE BU ABUDIK GUBUDIK LAFLARINI YEMEZ SEN MILLIYETCIYIM DIYE GEÇINME SEN HELE MILLIYETCILIGIN YAKININDAN BILE GEÇEMESSIN BIRAK BU AGIZLARI FETÖ AGZI ILE BU MILLETE TAKTIK OYNAMAYA KALKMA ... BU YAPTIGIN TAKTIKLER SENIN MENSUBUN OLDIGUN FETÖNÜN EMRINDE DOLAYI BILIYORUZ ARTIK BU UYANIKLIK AGIZLARA KIMSELER KANMAZ SENI USTA PROVÖKÖTÖR SENI ALGI USTASI SAHTEKAR... SENIN BU PROVÖKÖTÖRLÜGÜNDEN ATTIGIN IFTIRALARDAN ÇAMURDAN YALANINDAN ARTIK BU MILLET BU HALK BIKTI YETER BAS KURNAZ IBLIS ARTIK BUNDAN SONRA AGZINLA KUS TUTSAN BU MILLETI KANDIRAMASSIN KENDI REFAH YOLA BILE IHANET EDEN HERKESE IHANET EDER ÇÜNKI BU MILLET FIRILDAKLARA IHANET EDENLERE GÜVENMEZDE ONDAN BUNU BILESIN MERAL AKSENER... BOS YERE SUAN NEFESINI YORMA YEMEYIZ YEMEZLER
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