0553 313 94 23

Akşener ilk grup toplantısında konuştu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ilk grup toplantısında konuştu. MHP'nin af teklifine ilişkin konuşan Akşener, 'Terörün en büyük finansörü olan uyuşturucu kaçakçılarını affedelim diyorlar. Mafya bozuntularını affedelim diyorlar, Türklüğe hakareti affedelim diyorlar.' açıklamalarında bulundu.

02 Ekim 2018 Salı 10:45
Akşener ilk grup toplantısında konuştu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ilk grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk toplantısında MHP'nin af teklifini sert bir dille eleştiren Akşener, 'Türkiye’yi uçuruma sürükleyenler şimdi de af tartışmasıyla ortaya çıktılar. Terörün en büyük finansörü olan uyuşturucu kaçakçılarını affedelim diyorlar. Mafya bozuntularını affedelim diyorlar, Türklüğe hakareti affedelim diyorlar. Milliyetçiler ipeğe sarılı çeliktir. Nereye çeksen oraya giden lastik adamlardan olamaz. Bu af hikayesini getirirlerse FETÖ kodamanlarını salınmasına neden olursanız dünyayı size dar ederiz.' ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 10:45
  1. Meral Akşener
  2. meral akşener grup toplantısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya göç yasasında anlaşıyor
    1. Almanya göç yasasında anlaşıyor
    2. Amerika: Menbiç'te Türkiye ile ortak..
    3. Bahçeli'den kritik açıklamalar
    4. Ege ihracatında 79 senelik ihracat..
    5. Çarpıcı seçim iddiası! 'Fikret Orman..
    6. Krizi fırsata çevirmek... Aykut..
    7. FETÖ'cü isimden Gül'le ilgili gündemi..
    8. Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
    9. Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete..
    10. Türkiye kartını devreye sokuyor! Çin..
    11. İran'da doğalgaz boru hattında büyük..
    12. San FrancIsco’da Modanisa rüzgarı
    13. Etiketlerde yeni dönem
    14. Ankara'da asayiş uygulaması! Bin 466..
    15. Timuray, Avrupa Bölgesi CEO’su oldu
    16. Antalya'da astım hastalığına şifa..
    17. Metin Feyzioğlu: Af teklifi PKK'ya..
    18. Otoyolda ayı paniği!
    19. Akşener ilk grup toplantısında konuştu!
    20. Uluç: Ali Koç istifa edip kongreye..
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Bu projenin eşi benzeri yok… Prens düğmeye bastı
    Bu projenin eşi benzeri yok… Prens düğmeye bastı
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık