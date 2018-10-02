Akşener ilk grup toplantısında konuştu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ilk grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk toplantısında MHP'nin af teklifini sert bir dille eleştiren Akşener, 'Türkiye’yi uçuruma sürükleyenler şimdi de af tartışmasıyla ortaya çıktılar. Terörün en büyük finansörü olan uyuşturucu kaçakçılarını affedelim diyorlar. Mafya bozuntularını affedelim diyorlar, Türklüğe hakareti affedelim diyorlar. Milliyetçiler ipeğe sarılı çeliktir. Nereye çeksen oraya giden lastik adamlardan olamaz. Bu af hikayesini getirirlerse FETÖ kodamanlarını salınmasına neden olursanız dünyayı size dar ederiz.' ifadelerini kullandı.