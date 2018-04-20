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Akşener: Bir plan varsa yırtıp atarız

Manisa'ya partisinin il başkanlığı binasının açılışı için gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran'daki erken seçime gireceklerini belirterek, "İYİ Parti'yi seçime sokmamak gibi bir planı yırtar atarız" dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 21:02
Akşener: Bir plan varsa yırtıp atarız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti binasının açılışı için geldiği Manisa'da partililerle buluştu. Şehzadeler ilçesi İbrahim Gökçen Bulvarı üzerinde karşılanan Akşener, büyük ilgi gördü. Karşılama töreninde mehter takımı ve atlılar da yer aldı. Partililer Akşener'i, 'Cumhurbaşkanım Meral Akşener' pankartıyla karşıladı. Akşener'e ulaşabilmek ve fotoğrafını çekmek isteyen partililer, birbirleriyle yarıştı.

'HERKES AYAĞINI DENK ALSIN'

Partisinin İl Başkanı Tamer Akkal ile birlikte açıklama yapan Akşener, İYİ Parti'nin 24 Haziran'daki erken seçime gireceğini söyledi. Akşener, "Bu seçimde iddiayla söylüyorum; İktidar partisi de dahil olmak üzere en hazır parti biziz. Teşkilatlarımız dinç, dinamik ve çalışmaya hazırlar. Yorgun değiliz. 24 Haziran'la ilgili karışık bilgiler kamuoyuna servis ediliyor. İYİ Parti'nin seçime iktidar tarafından sokulmayacağına dair kanaatler oluşturuluyor. Bugüne kadar pek çok siyasi parti kurulmuş, kongresini yapmış, 6 ay sonra ilk seçime girmişlerdir. Futbol oynarken oyunu yarıda durdurup, basket kurallarıyla siz bu oyunu oynayacaksınız denirse, tüm oyuncular birbiriyle çarpışır" dedi.

'İYİ PARTİ SEÇİME GİRECEK'

İYİ Parti'yi seçime sokmamak gibi bir planı yırtıp atacaklarını söyleyen Akşener, "Olağanüstü hal şartlarında seçime gidiliyor. Biz buna rağmen buyurun, evet varız dedik. Oyun kuralını yarı yolda değiştirmeye kalkışıldığı zaman da gereken neyse şahsi olarak, kendi adıma bunu yapmaya hazır olduğumu buradan beyan etmek istiyorum. İYİ Parti seçime girecek. Tüm şekil şartlarını yerine getirdik. Dün başka partiler için geçerli olan ve seçime girmiş olan şekil şartlarının bugün değiştirilmeye çalışılması, İYİ Parti'den korkmak anlamına gelir. Arkadaşlarım beni cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiler, ben de kabul ettim. An itibarıyla adaylığımın karşısında herhangi bir engel yok. Vatandaş imza edecek, ben geleceğim. 100 bin imza topladığım an itibarıyla cumhurbaşkanı adaylığım üzerinde bir problem yok" diye konuştu.

Akşener, il başkanlığı ziyaretinin ardından parti binası önünde kurulan sahneden partililere ve Manisalılara seslendi. 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:02
  1. Manisa
  2. meral akşener
  3. 24 haziran seçimleri
  4. erken seçimler

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  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi1 sa önce
    En azindan hayal kurmak bedava bende kral olmak istiyorum
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