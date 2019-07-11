Akşehir’de çocuklar tiyatroya doydu Konya’nın Akşehir ilçesinde bu yıl 60.

Konya’nın Akşehir ilçesinde bu yıl 60.’sı düzenlenen Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında, çocuklar tiyatroya doydu.

Akşehir’de 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği etkinlikleri boyunca 3 farklı tiyatro oyunu 2 seans halinde çocuklarla buluştu. Şenliğin son gününde Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sergilediği ‘Kuyudaki Aslan’ isimli oyun Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde çocuklar için perde açtı. Tiyatro oyununa çocuklar kadar büyüklerde ilgi gösterirken, tiyatro oyununda çocuklar hem eğlendi hem de yeni bilgiler öğrendi.

Oyun sonunda Akşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Serhat Arslan tarafından oyunculara plaket takdim edildi. Programın sonunda oyunu izleyen çocuklar oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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