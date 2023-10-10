'AksaTufanı' Harekatının 4. günü: Filistin'de 704 şehid, işgalcilerde 1100 ölü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, işgalci siyonist rejimin Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704 kişinin şehit olduğunu duyurdu.

Saldırılarda yaklaşık 4 bin kişinin de yaralandığı açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, aralarında Kudüs'ün de olduğu Batı Şeria'nın El Halil, Ramallah, Eriha, Nablus ve Kalkilya kentlerinde de toplam 18 Filistinlinin şehid olduğunu bildirdi.

1100 İŞGALCİ ÖLDRÜLDÜ

HAMAS'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları tarafından başlatılan Aksa Tufanı operasyonunda işgalci siyonistler tarafından verilen zaiyat artıyor.

Operasyonun 4'üncü gününde Kassam Mücahitlerine karşılık veremeyen ve vermekten korkan işgalci siyonistler, havadan yaptığı bombardımanla çocuk ve kadınlara yönelik toplu katliamlarına devam ediyor.

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Savaş ahlakını bilmeyen işgalci siyonistler, Gazze'de yaşam bölgesine giden elektriği, suyu, ilacı ve gıdayı keserek halktan savaşta Kassam Mücahitlerine karşı verdiği kaybın intikamını almaya çalışıyor.

Operasyonda öldürülen işgalci siyonistlerin sayısı 1000'i geçti, yaralı sayısı ise 2 bin 741'e yükselirken İzzeddin Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde tarafından yapılan açıklamada, "İşgalci siyonistlerle çatışmalar birkaç cephede sürüyor. Kaybettikleri bazı yerleşim merkezlerini geri alma teşebbüsleri başarılı olmadı. Kahraman mücahitler, onları geri püskürtmeyi başardı ve onlara yeni kayıplar verdirdi." dedi.

Öte yandan Gazze Kapağı olarak adlandırılan ve Gazze'nin etrafını saran geniş bir bölgede bulunan Kefar Saad işgal yerleşim merkezine sızan mücahitler, işgalci siyonistlerle çatışırken 2 mücahit Rahat şehrine girerek işgalci siyonistlerle çatışmaya girdi ve biri burada şehit düştü.