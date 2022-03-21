Akşama hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? 21 Mart maç programı

Kimin maçı var? Süper Lig'de oynanan maçlarda Fraport TAV Antalyaspor sahasında GZT Giresunspor'u 4-1, Demir Grup Sivasspor evinde Altay'ı 2-1, Gaziantep FK konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1, Fenerbahçe de ağırladığı İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi. Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor, 70 puanla liderliklik koltuğunda otururken, adım adım şampiyonluğa ilerliyor. Futbolseverler Süper Lig maçları başta olmak üzere Avrupa Lig maçlarını da merak ediyor. Peki bugün kimin maçı var? Hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı? İŞte 21 Mart Pazartesi maç programı.