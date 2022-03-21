Akşama hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? 21 Mart maç programı
Kimin maçı var? Süper Lig'de oynanan maçlarda Fraport TAV Antalyaspor sahasında GZT Giresunspor'u 4-1, Demir Grup Sivasspor evinde Altay'ı 2-1, Gaziantep FK konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1, Fenerbahçe de ağırladığı İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi. Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor, 70 puanla liderliklik koltuğunda otururken, adım adım şampiyonluğa ilerliyor. Futbolseverler Süper Lig maçları başta olmak üzere Avrupa Lig maçlarını da merak ediyor. Peki bugün kimin maçı var? Hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı? İŞte 21 Mart Pazartesi maç programı.
Fraport TAV Antalyaspor, 8 haftadır yenilmediği Süper Lig'de son üç maçını kazanarak çıkışını sürdürdü. Süper Lig’de 31. hafta heyecanı sürerken, Avrupa Lig maçları da yine maç tutkunları tarafından merak ediliyor. Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar.
Bugün hangi maçlar var?
21 Mart Pazartesi maç programı
19.00 Adanaspor-Eyüpspor TRT Spor
22.45 Colchester-Forest Green beIN Sports 2
24 Mart Perşembe kimin maçı var?
21.30 Macaristan-Sırbistan S Sport +
22.45 Portekiz-Türkiye TRT 1
22.45 İsveç-Çekya S Sport 2
22.45 İtalya-Kuzey Makedonya S Sport
25 Mart Cuma hangi maçlar var?
05.00 Meksika-ABD S Sport +
05.05 Kosta Rika-Kanada S Sport +
21.45 Romanya-Yunanistan S Sport 2
22.05 İskoçya-Türkiye A Spor
23.15 Fransa-Fildişi Sahili S Sport 2
26 Mart Cumartesi kimin maçı var?
20.00 İrlanda-Belçika S Sport +
20.30 İngiltere-İsviçre S Sport
22.45 Hollanda-Danimarka S Sport 2
20 Mart Pazar hangi maç var?
23.05 Kanada-Jamaika S Sport +
Süper Lig 31. haftanın maç programı
Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı şöyle:
2 Nisan Cumartesi hangi maçlar var?
13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)
3 Nisan Pazar kimin maçı var?
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
4 Nisan Pazartesi hangi maçlar var?
20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)