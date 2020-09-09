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Ekonomi Aksa Elektrik, Fenerbahçe'nin tesisini güneş enerjisiyle aydınlatacak
Ekonomi

Aksa Elektrik, Fenerbahçe'nin tesisini güneş enerjisiyle aydınlatacak

Yeniakit Publisher
2020-09-09 17:12:10 -
Aksa Elektrik, Fenerbahçe'nin tesisini güneş enerjisiyle aydınlatacak

ANKARA (AA) - Aksa Elektrik, Fenerbahçe Spor Kulübü ile yaptığı anlaşma kapsamında kulübün Topuk Yaylası'nda bulunan 2 bin 500 metrekarelik tesisine, güneş enerji sistemi kurarak yeni bir iş modeline daha imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni iş modeli kapsamında Aksa Elektrik'in ilk müşterisi Fenerbahçe Spor Kulübü oldu.

Anlaşma kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü, Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası'na kurulacak güneş enerji sistemini, herhangi bir finansman ihtiyacı duymadan ve mevcut enerji maliyetlerinin üstüne çıkmadan sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Elektrik Genel Müdürü Murat Kirazlı, enerji sektöründe her zaman ilklere imza atan şirket olduklarını belirterek, "Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe ile gerçekleştirdiğimiz anlaşmayla yeni bir iş modelini daha hayata geçirdik. Türkiye'nin bu iki büyük markasının anlaşma kapsamında birbirine değer katacağı aşikar. Fenerbahçe ile ilk adımını attığımız bu iş modelinin ülkemize yeşil enerjiye yapılan yatırımlarla birlikte değer katacağını düşünüyoruz. Geliştirdiğimiz bu iş modelini yaygınlaştırmayı, daha fazla kuruluşun yeşil ve temiz enerji kaynağına hiçbir ek maliyete girmeden sahip olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu da Aksa Elektrik ile hayata geçirilecek sistemin Fenerbahçe için çok karlı ve kendi maliyetlerini aşağıya çekebilecek bir model yaratacağını aktardı. Komsuoğlu, şunları kaydetti:

"Bu modelle kulübümüz, herhangi bir finansman ihtiyacı olmadan tamamen Aksa Elektrik tarafından enerji maliyetlerinin üstüne çıkmadan elektrik tedarik edecek ve 5 yıl gibi bir süre sonra güneş panelleri bize devredilecek. Biz burada hem elektrik tasarrufu sağlayacağız hem de Aksa Elektrik'ten enerji tedarikimizi bu dönemde karşılayacağız. Bu iş modelini bize kazandırdıkları için Kazancı Holding'e ve Aksa Elektrik'e özellikle teşekkür ediyorum."







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