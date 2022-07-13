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Yerel Akrabaların sınır meselesinde kan aktı
Yerel

Akrabaların sınır meselesinde kan aktı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sınır meselesinden çıkan kavgada akrabası tarafından silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 01:06:00 -
Akrabaların sınır meselesinde kan aktı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sınır meselesinden çıkan kavgada akrabası tarafından silahla vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Akyazı ilçesi Yörükyeri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Refik K. ile akrabası C.K. arasında sınır meselesinden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, Refik K. yanında bulunan silahla akrabası C.K.’ya ateş etti. Mermilerin isabet ettiği C.K. kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

 

Yaralı C.K., 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen C.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akrabasını vurduktan sonra olay yerinden kaçan Refik K.’nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

 

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