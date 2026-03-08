Akrabalar iftar saatinde birbirine girdi: 1 kişi öldü, 3 yaralandı
Diyarbakır’da akraba aileler arasında iftar saatine yakın zamanda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Olay, Yenişehir ilçesine Güvercinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Sakine Adıgüzel (60) hayatını kaybederken, M.T.A. (25), İ.A. (48) ve F.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybeden Sakine Adıgüzel’in cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.