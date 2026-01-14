AKOM gün verdi: İstanbul’a kar geri dönüyor!

Ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yerini dondurucu bir soğuk hava dalgasına bırakmaya hazırlanıyor. Türkiye genelinde yağışların kısa süreli olarak etkisini yitirdiği görülse de bu sakinlik, yaklaşan kar yağışının habercisi olarak değerlendiriliyor.

Batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının geçici olarak 6 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, doğu illerinde soğuk hava etkisini artırarak sürdürüyor. Uzmanlara göre bu geçici ısınma, pazar günü etkili olacak kar fırtınası öncesi son durak.

AKOM Uyardı: Pazar Gününe Dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre hafta sonuna kadar sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. Ancak pazar günü itibarıyla İstanbul, Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

AKOM, bu sistemle birlikte hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece birden düşeceğini ve kış şartlarının yeniden hissedileceğini duyurdu.

Kar Kalınlığı 10 Santimetreyi Bulabilir

Pazar günü karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, ilerleyen saatlerde tamamen kara dönüşmesi bekleniyor. AKOM uzmanları, özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının 5 ila 10 santimetre arasında değişebileceğini öngörüyor.

Yetkililer, sürücülerin ve vatandaşların olası buzlanma ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.