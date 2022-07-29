Akman ailesi Galatasaray'ı kuşattı!

Yeni sezon öncesi Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Eintraht Frankfurt forması giyen Ali Akman transferinde mutlu sona ulaştı.

Geçtiğimiz yıl Bursaspor'dan olaylı şekilde ayrılan ve Eintraht Frankfurt'a imza atan 20 yaşındaki yetenekli oyuncu, NEC Nijmegen'e kiralanmıştı. Ali Akman, önümüzdeki sezon ise yine kiralık olarak Galatasaray forması giyecek.

Hürriyet'egöre, gelecek sezon için Ali Akman'ı kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip, genç yeteneğin yanısıra 5 önemli oyuncunun transferinde daha son aşamaya geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un kararı doğrultusunda transferler bitirilecek.

İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan Ali Akman için geçtiğimiz hafta Eintraht Frankfurt cephesinden açıklama gelmişti. Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche, "Ali Akman, kiralık transferi için bir kulüple görüşme halinde, ona izin verdik" ifadelerini kullanmıştı.

NEC Nijmegen'de geçen sezon 32 maça çıkan genç Ali Akman, 6 gole imza atmıştı.

Galatasaray'da Akman ailesi etkisi

Sportif Direktör Yardımcısı Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman, Galatasaray'da kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı kırmızılı formayı giyecek ve böylece sarı kırmızılı kulübün mevcut kadrosunda 3 Akman birden olacak.