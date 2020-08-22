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Dünya Aklınca Türkiye’yi tehdit etti! “Rusya harekete geçer”
Dünya

Aklınca Türkiye’yi tehdit etti! “Rusya harekete geçer”

İngiltere’de çalışan Yunan enerji uzmanı Ilias Tsagas, Türkiye’nin Karadeniz’deki doğal gaz çalışmalarına Rusların ve ABD’lilerin müsaade etmeyeceğini savundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 15:07:00 -
Aklınca Türkiye’yi tehdit etti! “Rusya harekete geçer”

İngiltere’nin başktenti Londra’daki Greenwich Üniversitesi’nde görev yapan Yunan enerji uzmanı Ilias Tsagas, Türkiye’nin Karadeniz’de bulduğu 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi hakkında, kendisini küçük düşüren yorumlarda bulundu.

Düşmanlığını gizleyemeyen Yunan Tsagas, Türkiye’nin sondaj yapmasına diğer devletlerin izin vermeyeceğini söyledi. Rusya gibi Karadeniz’e sınırı olan ülkelerin hak isteyeceğini iddia eden Tsagas, “Romanya, Macaristan ve en başta da Rusya gibi sahildar devletler de söz sahibi olmak isteyecektir” dedi.

Ilias Tsagas, ABD’nin de Türkiye’ye izin vermeyeceğini iddia ederek, “Erdoğan'ın hak iddia ettiği bölgede ABD'li Exxon grubu da hak sahibi.” diye konuştu.

Türkiye’nin kendi sınırları içerisinde

Tsagas’ın yorumu, bölgedeki hukuki yapıyı bilen herkesi güldürdü. Türkiye’nin sondaj çalışmalarının kendi kıta sahanlığı içerisinde yaptığını ve bu sınırlarda kimsenin hak iddia edemeyeceğini kestiremeyen Tsagas, kendisini gülünç duruma düşürdü.

Türkiye’nin Karadeniz’deki keşfi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir müjdesi olduğunu söylemişti. Cuma günü kameralar karşısına geçen Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz’de doğal gaz rezervi bulduğunu açıkladı. Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküp doğal gaz bulduğunu söyleyen Erdoğan, 2023’te söz konusu doğal gazın vatandaşların istifadesine sunulacağı müjdesini de duyurdu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ve Doğu Akdeniz’de yürütülen diğer çalışmalardan da yeni müjdelerin yakın olduğunu söyleyerek çalışmaların iyi gittiği mesajını verdi.

320 milyar metreküp doğal gaz, Türkiye’nin yaklaşık 7 yıllık kullanımına yetiyor. Gazın kullanılmaya başlanacağı 2023 yılına kadar ve rezervin tükeneceği 2030 yılına kadar yeni kaynakların bulunacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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Yorumlar

Murat

muhalefet iktidar olsa dediģine inanırım, Reis başta olduğu müddetçe bu konuşmaya ancak gülerim.
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ahmet

ulan corbaci, turkiye seninki gibi onun bunun kucagindaki devlet degildir! gelin eyaletimiz olun eskisi gibi sizde kazancli cikin:))
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