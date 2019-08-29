Aklınca Peygamberimize dil uzatmaya kalkan İsmail Saymaz'a tokat gibi cevap: Emanet 'sahip değilsin' demektir

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Emine Bulut'un katledilmesini fırsata çevirerek Feminist sapkın akımların sözcülüğüne soyunan çevreler, kadına en büyük değeri veren İslam'a saldırmaya başladı. Emine Bulut cinayeti üzerinden Peygamberimizin Veda Hutbesi'nde söylediği "Kadınlar size Allah'ın emanetidir" emrine dil uzatmaya kalkan gazeteci İsmail Saymaz'a, bir twitter takipçisi ayar verdi.

Saymaz: 'Kadınlar emanettir' söylemi şiddetin nedenlerinden biridir

'Gazeteci' İsmail Saymaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Kadınlar emanettir.' ifadelerine tepki göstererek, "Diyanet bu söylemi terk etmeli." dedi:

"Diyanet, 'kadınlar emanettir' söylemini terke etmeli. Bu söylem, kadına yönelik şiddetin nedenlerinden biridir. Kadına şiddet uygulayan erkekler 'emaneti (namusunu) koruduğunu' düşünmektedir. Kadınlar hiç kimseye emanet değildir. Erkeklerle eşit haklara sahiptirler."

'Emanet sahip değilsin demektir'

'Gazeteci' Saymaz'ın bu açıklamasına cevap veren bir twitter kullanıcısı, Saymaz'a unutulamayacak bir ders verdi. Emanetin tanımını yapan kullanıcı şunları yazdı:

"İslamdaki 'emanet' kavramı, bir şeyin size ait olmadığını sizin malınız mülkünüz olmadığını ifade etmek için kullanılır. Yani kadınlar emanettirden kasıt, 'Sahibi değilsiniz. Malınız değildir ve istediğiniz muameleyi yapamazsınız'dır. Gerizekalıya anlatır gibi anlattım. Artık anla."