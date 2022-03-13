'Aklı selimle çözülmeli' dedikçe her kafadan bir ses çıkıyor! Yıldız Tilbe sözde hayvanseverleri ayağa kaldırdı

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Gaziantep'te iki Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, tüm Türkiye'yi yasa boğmuş ve sorumsuzluk karşısında topyekün tepki gösterilmişti.

İşi yokuşa sürüyorlar!

Yasaklı ırkları besleyip sorumsuz davranan köpek sahiplerinin yanı sıra, sokaklardaki başıboş köpek saldırıları da vatandaşın sabrını taşırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Başıboş köpekleri toplayın." çağrısına uymayan CHP'li belediyeler, işi daha da yokuşa sürerek, yurt dışı fonlu sözde hayvanseverlerin de desteğini alıp, vatandaşın can güvenliğinden yana saf tutmadı.

9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın hayati tehlikesi sürüyor!

Son olarak da Antalya'nın Serik ilçesinde Mahra Melin Pınar, yolda yürürken köpekler tarafından saldırıya uğradı. Köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışan Pınar, kendini yola atınca kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı.

Mahra Melin Pınar'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, ortaya Yıldız Tilbe çıktı. Tilbe, Twitter hesabından sözde hayvanseverleri kışkırtacak ifadeler kullanarak, tartışmaları daha da alevlendirdi.

Tilbe mesajında, "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir." dedi.

Başıboş köpek sorununun çözümü için "itidal" çağrısı yapıp, aklı selimle çözülmesi gerekliliğine vurgu yapan çözüm odaklı çevreleri, herkesin adına konuşarak zan altında bırakan Tilbe'ye tepki yağdı.