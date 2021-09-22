Aklı heykelden ötesine basmıyor! Emin Çölaşan'dan 'Türkevi' sığlığı

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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsoloslu'ğunun yer alacağı yeni Türkevi binası ABD'de hizmete girdi.

Binanın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Açılış programına Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.

Guteres de dua etti

Erdoğan ve Guterres'in de katılımıyla kesilen kurdelenin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oturan Guterres'de el açıp duaya katıldı.

Sol medya ve laikçiler Ali Erbaş'ı hedef aldı

Türkiye'deki dua karşıtı bir grup azınlıksa yine Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef aldı.

CHP yandaşı medya ile tüm laikçiler Müslümanların en önemli güç kaynaklarından birisi "dua"dan rahatsızlıklarını açık açık dile getirdi.

Bu tayfanın başını çekenlerden birisi de Sözcü'de köşe karalayan ve 'Sarı Öküz' olarak kamuoyunda nam salan Emin Çölaşan oldu.

"Bu eseri sanki kendileri başlayıp bitirmiş gibi Recep Bey dahil nutuklar atıldı. Ama işin daha da ilginç bir yanı vardı. AKP iktidarının bastonu, stepnesi, destekçisi ve siyasi propaganda uzmanı olan Diyanet Başkanı Ali Erbaş da törende boy gösteriyordu. Bu kez kılıç kuşanmamıştı ama kürsüye çıktı… Dualar etti, hayırlı olmasını diledi. Demek ki Ali Erbaş olmadan, ona dua ettirmeden artık hiçbir açılış yapılamıyor!" ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan Çölaşan, yazısının devamında "Ben olsam buraya Süleyman Demirel ve İhsan Sabri Çağlayangil'in heykelini yaptırımım" ifadelerini kullandı.

Yaptığı eleştirinin sonu heykel yapımı olan Çölaşan, hizmet anlayışının heykel öteye geçemeyecek kadar sığ olduğunu bir kez daha ortaya koydu.