  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hem yalvarıyor hem dayılanıyor Fahişe, Tanju, “mama” aynı yatta... Sinyalleri bile üst üste Pakistan'dan açıklama geldi! Anlaşma çok yakın BAYKAR ve ASELSAN’dan çifte sözleşme! Yıldırımhan uykularını kaçırdı AK Parti İstanbul İl Başkanından çarpıcı tespitler: CHP'de çürüme kurumsallaştı Dünya devi bankadan Türk lirasına güven oyu! Narin’in annesi Yüksel Güran sessizliğini bozdu: Hz. Yusuf’lu, Züleyha’lı lanetleşme mektubu! Miço’ya dost nasihatı verdiler Yunanistan'a içeriden Türkiye dersi Akgündüz’den Erdoğan’a çağrı: Kılık kıyafet tüzüğü ve zina yasağı geri gelsin MSB’den flaş açıklamalar: işte Türk Ordusu envanterine giren yeni silahlar
Ekonomi Akkuyu Nükleer’de yeni gelişme! Gerekli izin alındı
Ekonomi

Akkuyu Nükleer’de yeni gelişme! Gerekli izin alındı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Akkuyu Nükleer’de yeni gelişme! Gerekli izin alındı

Akkuyu Nükleer ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2. Güç Ünitesi'ni işletmeye alma çalışmalarına başlaması için Akkuyu Nükleer AŞ'ye gerekli izni verdi.

Akkuyu Nükleer AŞ, 2. Güç Ünitesi'ni işletmeye alma çalışmaları için gerekli izni aldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akkuyu Nükleer AŞ izin işlemleri için Mayıs 2025'te NDK'ye başvurmuştu. Başvuru kapsamında NDK'ye ünitenin işletmeye alınma aşamaları, ilgili teknolojik işlemleri ve işletme personelinin eğitim sürecini detaylandıran bir dizi belge sunuldu. İzin işlemleri için NDK'ye 22 bin sayfayı aşkın belge sunuldu.

Başvuruyu değerlendiren NDK, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali 2. Güç Ünitesi'ni İşletmeye Alma İzni" verilmesine ilişkin karar belgesini yayınladı. Belge, işletmeye alma aşamasında NDK ile ilgili etkileşim prosedürlerini belirliyor. 2. Güç Ünitesi'nde yapılacak bütün işlemler NDK tarafından izlenecek kurumun onayına tabi olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, "İşletmeye alma izninin alınması, başvuru belgelerinin hazırlanmasına ilişkin gerekliliklere uyulduğunu teyit ediyor ve 2. Güç Ünitesi'nde işletmeye alma işlemleriyle ilgili hazırlıklara başlamamızı sağlıyor. İnşaat çalışmalarına paralel olarak, uzmanlar ekipmanların aşamalı kontrol ve ayarlama işlemlerine başlayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları şampiyonada dereceye girdi!
Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları şampiyonada dereceye girdi!

Ekonomi

Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları şampiyonada dereceye girdi!

Akkuyu’da son viraj: İlk elektrik önümüzdeki kış geliyor
Akkuyu’da son viraj: İlk elektrik önümüzdeki kış geliyor

Teknoloji

Akkuyu’da son viraj: İlk elektrik önümüzdeki kış geliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23