Akkuyu NGS’den nükleer endüstrinin gelişimine destek

Projede yer alan Türk şirketler, nükleer endüstrinin gelişimine katkı sağlanıyor. Şirketler, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom aracılığıyla Akkuyu NGS’de iş fırsatı yakalama imkânı elde ediyor. Akkuyu NGS projesi çerçevesinde yerli firmaların sipariş hacmi 2 milyar doları aşmış durumda. Projede ana yüklenici Titan2 IC İçtaş İnşaat AŞ’nin İstanbul’da kurduğu Tedarikçi İlişkileri Birimi, ihalelere katılmak isteyen Türk firmalarının sayısının artmasında önemli bir rol üstleniyor. İnşaat sahasında toplam 3 ünitede birden çalışmaların sürdüğü Akkuyu NGS’ye son olarak Meteksan Savunma AŞ dahil oldu. Yangın Eğitim Simülatörü Projesi ihalesini kazanan şirket de tedarikçi ofisinden destek aldı. Meteksan Savunma Platform Simülatörleri Direktörü Göksenin Tümer, Akkuyu NGS projesini stratejik gördüklerini belirtti. Tümer, hayata geçirecekleri Yangın Eğitim Simülatörü Projesi’ne ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Projede tasarım, tedarik, kalite gibi farklı disiplinlerden oluşturulan 10 kişilik bir ekip görev alacak. Akkuyu NGS projesi kapsamında çalışanlara verilecek eğitimler için Yangın Eğitim Simülatörü ve Oryantasyon Parkuru tesis edilecektir. Şubat 2021 tarihinde imzalanan sözleşmeyle başlayan Yangın Eğitim Simülatörü Projesi, Ekim 2021’e kadar tamamlanacak.”