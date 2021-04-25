  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Akkuyu NGS’den nükleer endüstrinin gelişimine destek
Ekonomi

Akkuyu NGS’den nükleer endüstrinin gelişimine destek

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi ekonomiye olumlu katkıda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 19:59:00 -
Akkuyu NGS’den nükleer endüstrinin gelişimine destek

Projede yer alan Türk şirketler, nükleer endüstrinin gelişimine katkı sağlanıyor. Şirketler, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom aracılığıyla Akkuyu NGS’de iş fırsatı yakalama imkânı elde ediyor. Akkuyu NGS projesi çerçevesinde yerli firmaların sipariş hacmi 2 milyar doları aşmış durumda. Projede ana yüklenici Titan2 IC İçtaş İnşaat AŞ’nin İstanbul’da kurduğu Tedarikçi İlişkileri Birimi, ihalelere katılmak isteyen Türk firmalarının sayısının artmasında önemli bir rol üstleniyor. İnşaat sahasında toplam 3 ünitede birden çalışmaların sürdüğü Akkuyu NGS’ye son olarak Meteksan Savunma AŞ dahil oldu. Yangın Eğitim Simülatörü Projesi ihalesini kazanan şirket de tedarikçi ofisinden destek aldı. Meteksan Savunma Platform Simülatörleri Direktörü Göksenin Tümer, Akkuyu NGS projesini stratejik gördüklerini belirtti. Tümer, hayata geçirecekleri Yangın Eğitim Simülatörü Projesi’ne ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Projede tasarım, tedarik, kalite gibi farklı disiplinlerden oluşturulan 10 kişilik bir ekip görev alacak. Akkuyu NGS projesi kapsamında çalışanlara verilecek eğitimler için Yangın Eğitim Simülatörü ve Oryantasyon Parkuru tesis edilecektir. Şubat 2021 tarihinde imzalanan sözleşmeyle başlayan Yangın Eğitim Simülatörü Projesi, Ekim 2021’e kadar tamamlanacak.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar aman dikkat! 'Bunu yaparsanız batarsınız' diyerek uyardı
Ekonomi

Altın alacaklar aman dikkat! 'Bunu yaparsanız batarsınız' diyerek uyardı

Altın fiyatlarındaki yükseliş 480 bandına yaklaşırken yatırımcılar yeni haftada gidişatın nasıl olacağını merakla bekliyor.
Biden'ın skandal açıklamasına Erdoğan'dan misilleme!
Siyaset

Biden'ın skandal açıklamasına Erdoğan'dan misilleme!

ABD Başkanı Joe Biden, Ermenilerin iddialarını destekleyerek 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullandı. Gazeteci yazar Taha Dağlı, AB..
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Söylenecek sözümüz çok ama faydası yok
Siyaset

Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Söylenecek sözümüz çok ama faydası yok

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için soykırım ifadesi kullanmasına çok sert tepki gösterdi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay