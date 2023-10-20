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Ekonomi Akkuyu NGS'de bir aşama daha tamamlandı
Ekonomi

Akkuyu NGS'de bir aşama daha tamamlandı

Yeniakit Publisher
2023-10-20 23:33:00 -
Akkuyu NGS'de bir aşama daha tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 3’üncü güç ünitesinin reaktör binasında, iç koruma kabının dördüncü katmanının montajı tamamlandı

 İç koruma kabı, nükleer güç santralinin güvenlik sisteminin en önemli unsurlarından biri olma özelliği taşıyor. İç koruma kabı modülleri, reaktör bölmesinin sızdırmazlığını sağlıyor ve boru hatları ile NGS'nin işletme aşamasında reaktör bakım işlemlerinde kullanılan kutup vincini destekliyor.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, bu önemli inşaat çalışmasının tamamlanmasıyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Akkuyu NGS'nin dört güç ünitesinin inşaatı, planlanan takvime göre etkin bir şekilde ilerlemektedir. 3’üncü ünitede silindirik olanların sonuncusu olan iç koruma kabının dördüncü katmanının kurulumunu tamamladık. Sonraki aşamada, üçüncü ve dördüncü katmanların kaynaklanması, nakliye ve personel hava kilidi unsurları da dahil olmak üzere gömülü parçaların güçlendirilmesi ve montaj işlemlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ardından reaktör binasının kubbesi de dahil olmak üzere üç iç koruma kabı modülünden oluşan reaktör bölmesinin kubbe kısmının tasarım konumuna yerleştirilmesine geçeceğiz.”

Akkuyu NGS, her bir güç ünitesinin kapasitesi 1200 MW olan Rus tasarımı VVER-1200 tipi 3+ nesil modern ve yüksek teknolojili reaktörlere sahip dört güç ünitesinden oluşuyor. Dünyanın en güvenli reaktörleri arasında yer alan bu tip reaktörler iç ve dış olmak üzere çift korumaya sahip. Betonarme olan dış koruma, 9 büyüklüğüne kadar depremler, tsunamiler, kasırgalar ve bunların kombinasyonları gibi her türlü dış etkene dayanabiliyor.

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