Akkuyu NGS ı̇çı̇n uzman yetiştirilecek

Ulusal Araştırma Üniversitesi Moskova Enerji Mühendisliği Enstitüsü, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için uzman yetiştirilmesine yönelik bir çalışma toplantısına ev sahipliği yaptı.

Bu toplantıda alınan karar doğrultusunda 2023 yılında Akkkuyu NGS’ye yönelik eğitim programı kapsamında, enerji mühendisliğinde su ve yakıt teknolojisi, termik ve nükleer güç santrali tesisleri için otomasyon kontrol sistemleri ve elektrikli tahrik ve otomasyon sistemleri olmak üzere 3 yüksek lisans programı için 40 öğrenciye eğitim verilmesi planlanıyor.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Anastasiia Zoteeva konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Nükleer enerji alanında yüksek nitelikli Türk uzmanlar yetiştirmek Akkuyu NGS projesinin önceliklerinden biridir. Programımızdan mezun olan 300'e yakın Türk, Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinde kariyerlerine başarılı bir şekilde devam ediyor ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bilgi ağırlıklı yeni endüstrisinin gelişimine katılmayı planlıyor. Akkuyu NGS'nin inşasında görev alan deneyimli Rus nükleer mühendisler, pratik becerilerini onlarla paylaşmaya hevesliler. Hep birlikte, genç Türk mühendislerin başarılı nükleer uzmanlar haline geldiklerini ve hatta Rosatom'un ‘Yılın İnsanı’ gibi profesyonel yarışmalarını kazandıklarını görmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu yıl itibariyle, Türk vatandaşlarının nükleer enerji mühendisliği alanında kaliteli eğitim almaları için daha da fazla fırsat bulunuyor.”

Rektörü Nikolai Rogalyov: Akademik ortaklığı genişletmeye hazırız

Ulusal Araştırma Üniversitesi Moskova Enerji Mühendisliği Enstitüsü Rektörü Nikolai Rogalyov da konuyla ilgili olarak şunları belirtti: “Ulusal Araştırma Üniversitesi Moskova Enerji Mühendisliği Enstitüsü ve Akkuyu NGS personelinin Türkiye enerji sektörü için ortak eğitimi, iki ülke arasında etkileşim, deneyim ve teknoloji alışverişi için yeni fırsatlar yaratıyor. Kendi adımıza, geleceğin uzmanlarının başarılı bir şekilde yetiştirilmesi için gerekli tüm zemini sağlamaya ve dost ülkelerle akademik ortaklığı genişletmeye hazırız.”

Akkuyu NGS için hedeflenen personel eğitim programı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı uzmanların yetiştirilmesi ve daha sonra istihdam edilmeleri amacıyla “Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Akkuyu NGS Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” uyarınca uygulanıyor. Eğitim programı AKKUYU NÜKLEER A.Ş. tarafından 2011 yılında başlatıldı.

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Eğitim, Uluslararası Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’nde (MEPhI) ve St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi’nde veriliyor. Bu yıl programa Rusya'nın önde gelen teknik üniversitelerinden biri olan ve enerji, elektrik mühendisliği, radyo mühendisliği, elektronik, bilgi teknolojileri ve yönetim alanlarında eğitim veren Ulusal Araştırma Üniversitesi “Moskova Enerji Mühendisliği Enstitüsü” de dahil olacak.

Türk vatandaşlarının Ulusal Araştırma Üniversitesi Moskova Enerji Mühendisliği Enstitüsünde yüksek lisans eğitimine kabul koşullarına ilişkin bilgiler ve aday başvuru formu, AKKUYU NÜKLEER A.Ş'nin eb sitesinde yer alıyor.