Akit’ten Adalet Bakanı Gül’e nezaket ziyareti

Yeni Akit Ankara

Akit Medya Grup Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve gazetemiz Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 2018 senesini değerlendirerek; “Özellikle gazetenizin de üzerinde durduğu 28 Şubat ile ilgili alternatifli çalışmalar yaptık. İki üç alternatifli bir çalışma tamamlandı. Nafaka konusunda da yeni düzenlemeler yapacağız, bu konuda yeni mağduriyetler olmaması için hassas davranıyoruz.” dedi.

Akit Medya Grup Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ise adalet hususunun Türkiye’de ve dünyada çok önemli olduğunu belirterek Bakan Gül’e çalışmalarında muvaffakiyetler diledi.