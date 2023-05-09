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Gündem Akit'teki yangını seyreden İBB itfaiyesinde PKK skandalı patlak verdi!
Gündem

Akit'teki yangını seyreden İBB itfaiyesinde PKK skandalı patlak verdi!

Yeniakit Publisher
2023-05-09 18:18:00 -
Akit'teki yangını seyreden İBB itfaiyesinde PKK skandalı patlak verdi!

'İstanbul Takipte' isimli sosyal medya hesabından paylaşılan iddiaya göre; İBB itfaiyesinin Beyoğlu grubunda, Ekrem İmamoğlu'nun işe aldığı terör örgütü PKK yandaşı bir itfaiyeci ile beraber çalıştığı birkaç itfaiyeci arasında 'terör' gerilimi yaşandı. Yaşanan olay ise itfaiyecilerin PKK'lı militandan şikayetçi olması üzerine yargıya taşındı.

'İstanbul Takipte' isimli sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak bir paylaşım yapıldı.

İddiaya göre, HDP kadrolarından İmamoğlu'nun işe aldığı Ekrem Memiş isimli İBB İtfaiyesinde çalışan bir şahıs terör propagandası yaptı. Memiş ile terör örgütü lehinde yaptığı açıklamalar üzerine kendisine karşılık veren birkaç itfaiyeci arasında tartışma çıktı.

Terör tartışması yargıya taşındı

İtfaiyecilerin şikayetçi olması üzerine, İBB itfaiyesinin Beyoğlu grubunda yaşanan tartışma yargıya taşındı.

Hesaptan yapılan paylaşım şu şekilde:

Sevgili İstanbullular
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sizlerle İBB İtfaiyesi Beyoğlu grubunda yaşanmış ve yargıya taşınmış bir olayı paylaşmak istiyoruz.

Beyoğlu grubunda çalışan itfaiyeciler akşam televizyonda haber izlerken Ekrem İMAMOĞLU'nun işe aldığı bir militan PKK'lıları kast ederek "Allah sayılarını artırsın" diyor.

Bir vatan sevdalısı babayiğit bu militana dönüp, sen nasıl konuşuyorsun? Bir sürü askerimizi,polisimizi,vatandaşımızı şehit etti bu katiller sürüsü diyor.

Daha sonra olay büyüyor. Grup yöneticileri arslan parçası babayigit'e büyüklük göster,affet gibi telkinlerde bulunuyor.
Daha sonra isminin Ekrem MEMİŞ olduğunu öğrendiğimiz militan daha durun. İstanbul'u aldık. Şimdi sıra Ankara'da diyerek haddini aşıyor.

Arslan parçası ve yanında ki emekçi bir kaç itfaiyeci bu terör sevici Ekrem MEMİŞ hakkında ertesi gün gidip şikayetçi oluyor. Bu iş artık yargıda

İmamoğlu yönetimindeki İBB itfaiyesi, Akit Medya Grubu'ndaki yangına yetersiz kalarak tepkileri üzerine çekmişti. Bazı itfaiyeciler Akit binasındaki yangınla samimi mücadele ederken bazıları ise gülüp izlemekle yetinmişti.

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