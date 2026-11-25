Bu tatlının içinde 1 bardak su olacak! Doğal yapılan o taktik sayesinde harika olacak! Hikayesi nasıl?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Anadolu topraklarından meşhur tatlısı akıtma da alışılmış tatlılardan. O taktik sayesinde en gözde tariflerinden biri haline geldi. Bu tarifte 1 bardak su kullanıldı! Doğal yapılan klasik pankeki andıran bu eşsiz tarifin yapımında 1 su bardağı yoğurt yeterli olacak. Peki tarifin uygulanması nasıl olacak?
Akıtma Tatlısı Malzemeleri;
2 yumurta
1 su bardağı yoğurt
2 çay bardağı un
1 çay kaşığı karbonat
1 çorba kaşığı limon suyu
Kızartmak İçin;
Sıvıyağ
Şerbet İçin
2 su bardağı şeker
2 su bardağı su
1 dilim limon
Hazırlanışı
Önce şeker,su kaynatılarak şerbet hazırlanır.Cam kapta tüm malzemeler çırpılır ve boza kıvamında akıcı hamur elde edilir.Tavada sıvıyağ kızdırılır ve bir yemek kaşığı hamurdan yağa akıtılarak iki yüzüde kızartılır ve şerbete sıcağıyla atılır.Bu işlem hamur bitene kadar uygulanır.Soğuyunca servise sunulur.Hoş,yumuşacık bir tatlı tarifi denemenizi tavsiye ederim.
Afiyet Olsun
Akıtma tatlısı, sulu hamurun kızgın sac veya tavaya akıtılarak pişirilmesiyle yapılan geleneksel akıtma/krep geleneğinin tatlıya uyarlanmış halidir ve özellikle Şanlıurfa (şıllık tatlısı/akıtma tatlısı) ile Trakya/Edirne mutfaklarında yaşatılır. Kesin bir çıkış tarihi bilinmemekle birlikte, temelini Osmanlı döneminden beri bilinen akıtma/cızlama benzeri hamur işlerinin şerbet ve kuruyemişle buluşturulmasından alır.
Kadın - Aile
Hafızayı güçlendiren o mucize besin: Servet değerinde, duyanlar inanamıyor! Uyku, hafıza ve göz...
Kadın - Aile
Tek bir kaşığı bile tansiyonu ve kan şekerini dengeliyor: Tam buğday mı, çavdar ekmeği mi sağlıklı?
Kadın - Aile
Sinsi ilerliyor, öyle bir şey ki... Cilt bakımı diye düşünmeyin: Gizli tehlikeye dikkat, sorunun önüne geçin
Kadın - Aile
Dünyanın en acı biberi Guinness’e girdi! Acı acı çok acı... Bir tane yiyen geliştiricisi yaşadıklarını anlattı
Kadın - Aile
Patates haşlarken sadece su kullanmayın: Kaşıkla bile yetiyor... Yapısına zarar verip maalesef dağılabiliyor!
Aktüel
100 milyon yıl önce yaşayan çekirge! İlginç keşif: Yeni böcek türü... Çin bilim insanları tarih yazdı... Bir ilk yaşandı
Kadın - Aile
Dünyada sadece 50 tane kişide var! Bu yüzden 'Altın Kan Grubu' olarak biliniyor: Bu detayları not edin
Sağlık
Kanser hastalarında yeni dönem: Proton ne işe yarar? Uzman isim bunu konuştu: Dikkat çeken yarar...
Dünya
Tidal yapay zeka şarkılarını yasakladı: Ünlü müzik platformu 27 milyon şarkıyı silme kararı aldı
Sağlık
BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin dev yatırım! Kanser şirketi Arife'yi tanıttı
Kadın - Aile
Somon almak şart değil: Bir tane bile varsa 1 saniye beklemeyin: Haftada en az iki kez tüketin