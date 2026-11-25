Akıtma Tatlısı Malzemeleri;

2 yumurta

1 su bardağı yoğurt

2 çay bardağı un

1 çay kaşığı karbonat

1 çorba kaşığı limon suyu

Kızartmak İçin;

Sıvıyağ

Şerbet İçin

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

1 dilim limon

Hazırlanışı

Önce şeker,su kaynatılarak şerbet hazırlanır.Cam kapta tüm malzemeler çırpılır ve boza kıvamında akıcı hamur elde edilir.Tavada sıvıyağ kızdırılır ve bir yemek kaşığı hamurdan yağa akıtılarak iki yüzüde kızartılır ve şerbete sıcağıyla atılır.Bu işlem hamur bitene kadar uygulanır.Soğuyunca servise sunulur.Hoş,yumuşacık bir tatlı tarifi denemenizi tavsiye ederim.

Afiyet Olsun

Akıtma tatlısı, sulu hamurun kızgın sac veya tavaya akıtılarak pişirilmesiyle yapılan geleneksel akıtma/krep geleneğinin tatlıya uyarlanmış halidir ve özellikle Şanlıurfa (şıllık tatlısı/akıtma tatlısı) ile Trakya/Edirne mutfaklarında yaşatılır. Kesin bir çıkış tarihi bilinmemekle birlikte, temelini Osmanlı döneminden beri bilinen akıtma/cızlama benzeri hamur işlerinin şerbet ve kuruyemişle buluşturulmasından alır.