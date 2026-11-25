Yeni Parti’nin MYK üyeleri belli oldu: Sabık isimler Özgür Özel’in A takımında
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Yeni Parti’de kuruluş kurultayının ardından MYK üyeleri, Parti Meclisi'nin onayıyla belirlendi. Özgür Özel'in yeni dönem yol haritasını belirleyecek A Takımı'nda en dikkat çeken değişiklikler, kadro dışı kalan isimler ve kurumsal yapılandırmada yaşandı. Geçmişte skandal çıkışları ve provokatif söylemleriyle gündeme gelen Selin Sayek Böke, Özgür Karabat, Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner ve Sezgin Tanrıkulu gibi isimlerin listede yer alması dikkat çekti.
Yeni Parti MYK üyeleri, Parti Meclisi'nin onayıyla belirlendi. Partide 28 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu oluşturuldu. Yeni yapılanmada 14 üye siyasi, örgütsel ve idari faaliyetlerden, 14 üye ise politika geliştirme çalışmalarından sorumlu olacak.
BAŞÖRTÜ DÜŞMANI BÖKE GENEL SEKRETER
CHP’den ihraç edilen isimler arasında yer alan Selin Sayek Böke Genel Sekreter oldu. Geçmişte, “Polislerin başörtüsü takması laikliğe aykırı. Toplumu ayrıştırıyor.” Diyerek başörtü düşmanlığı yapan, sapkın LGBT-İ oluşumlara verdiği destekle bilinen ve sapkınların sözde onur yürüyüşüne tepki gösteren Alperen Ocakları için “mafya” tabirini kullanan, sık sık iktidarı hedef alan provokatif söylemleriyle bilinen Böke’nin Genel Sekreterliğe getirilmesi, “Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş” dedirtti.
KARA KASA ‘KARABAT’AK DA LİSTEDE
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında adı ‘rüşvet’ ile anılan ve İETT ihalelerindeki usulsüzlüklerde ile kara para trafiğinde rolü olduğu iddia edilen Özgür Karabat da Özel’in A Takımı’nda kendisine yer buldu. Karabat’ın idari ve mali işlerin başına getirilmesi dikkat çekti.
PROVOKATÖR NAZLIAKA LİSTE BAŞI
Mutlak butlan krizinin yaşandığı süreçte, provokatif söylemler ile dikkat çeken ve iktidarı ‘kardeşi kardeşe kırdımak’ ile suçlayan, devleti, milleti ve toplumu hedef alan yayınlara karşı mücadeleyi görmezden gelerek sürekli ‘özgür medya’ sloganları atarak halkı kışkırtan, Bağımsız Ankara Milletvekili olduğu dönemde anayasa değişikliği görüşmelerini protesto etmek için kendini Meclis kürsüsüne kelepçeleyerek provokasyona soyunan ve Gezi olaylarında Vandalların safında yer alan Aylin Nazlıaka da Özel’in listesinde başı çeken isimlerden oldu.
PKK SEVİCİ TANRIKULU OLMAZSA OLMAZ!
Ocak 2026’da "Kobani" ifadesini kullanarak bölgeye yardım çağrısı yapan, Mart 2026’da Salih Müslim için taziye mesajı paylaşan, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında silah bırakan örgüt mensuplarının siyaset yapma haklarının yasal güvence altına alınması gerektiğini savunan, PKK’lı teröristin cenazesine katılarak gözyaşı döktüğü iddia edilen, SİHA’lar için ‘ölüm makinesi’ diyen ve SİHA’larla sivillerin/köylülerin hedef alındığı yalanın ortaya atan, sınır ötesi operasyonlara karşı çıkan sabık Sezgin Tanrıkulu da Yeni Parti liderinin gözdeleri arasında yer aldı.
SKANDAL ESKİ BAŞSAVCI DA LİSTEYE GİRDİ
"Ergenekon terör örgütü üyeliği" ile çeşitli suçlamalarla gözaltına alınıp tutuklanan ve yaklaşık 4 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan, ofis ortağı Mustafa Ateş ile birlikte FETÖ davasında Yalçın Ayaslı'nın avukatlığını üstlendikleri ve yüksek tutarda avukatlık ücreti aldıkları öne sürülen, CHP’nin ihraç ettiği isimlar arasındaki eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, sendikalar ve meslek örgütlerinden sorumlu oldu.
İŞTE ÖZEL’İN A TAKIMINDAKİ İSİMLER
Daha önce Genel Sekreter olarak görev yapan Yunus Emre, Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Onun yerine, Özgür Özel ve ekibinin CHP yönetiminde olduğu dönemde de genel sekreterliği yürüten Selin Sayek Böke getirildi.
Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Gül Çiftçi Binici'ye verildi.
Böke ve Binici, Yargıtay'ın “mutlak butlan” dosyasıyla ilgili kararı netleşmediği için her ihtimale karşı CHP'de bırakıldığı öne sürülen isimler arasındaydı. İki siyasetçi, 16 Ekim'de CHP'den ihraç edilmişti.
Bir diğer dikkati çeken değişim de Parti Sözcülüğü'nde yaşandı. Zeynel Emre Adalet Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeni Sözcü, Salih Uzun oldu.
Engin Özkoç, İlhan Cihaner, Hikmet Erbilgin, Öner Günçavdı, Mitat Çelikpala, Kayıhan Pala, Sencer Solakoğlu ve Cem Say'ın da aralarında olduğu 9 yeni isme ilk kez görev verildi.
İŞTE ÜYELER VE GÖREVLERİ
Genel Sekreter: Selin Sayek Böke
Parti Sözcüsü: Salih Uzun
Yurt İçi Örgütler: Ensar Aytekin
Yurt Dışı Örgütler: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat
Seçim ve Hukuk İşleri: Gül Çiftci Binici
Yerel Yönetimler: Yaşar Tüzün
Medya ve Kurumsal İletişim: Burhanettin Bulut
Halka İlişkiler: Aylin Yaman
Siyasi Partilerle İlişkiler: Engin Özkoç
Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler: İlhan Cihaner
Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler: Gökçe Gökçen
Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesi: Hikmet Erbilgin
Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu: Yunus Emre
Adalet Politikaları: Zeynel Emre
Hazine ve Maliye Politikaları: Serkan Özcan
Kalkınma Politikaları: Öner Günçavdı
Dış Politika: Mitat Çelikpala
Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu
İç Güvenlik Politikaları: Murat Bakan
Eğitim Politikaları: Suat Özçağdaş
Sağlık Politikaları: Kayıhan Pala
Gıda ve Takım Politikaları: Sencer Solakoğlu
Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikaları: Cem Say
Sosyal Politikaları: Aylin Nazlıaka
İnsan Hakları ve Eşitlik Politikaları: Sengin Tanrıkulu
Emek ve Sosyal Güvenlik Politikaları: Gamze Taşcıer
Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikaları: Deniz Yavuzyılmaz
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