Yeni Parti MYK üyeleri, Parti Meclisi'nin onayıyla belirlendi. Partide 28 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu oluşturuldu. Yeni yapılanmada 14 üye siyasi, örgütsel ve idari faaliyetlerden, 14 üye ise politika geliştirme çalışmalarından sorumlu olacak.

BAŞÖRTÜ DÜŞMANI BÖKE GENEL SEKRETER

CHP’den ihraç edilen isimler arasında yer alan Selin Sayek Böke Genel Sekreter oldu. Geçmişte, “Polislerin başörtüsü takması laikliğe aykırı. Toplumu ayrıştırıyor.” Diyerek başörtü düşmanlığı yapan, sapkın LGBT-İ oluşumlara verdiği destekle bilinen ve sapkınların sözde onur yürüyüşüne tepki gösteren Alperen Ocakları için “mafya” tabirini kullanan, sık sık iktidarı hedef alan provokatif söylemleriyle bilinen Böke’nin Genel Sekreterliğe getirilmesi, “Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş” dedirtti.

KARA KASA ‘KARABAT’AK DA LİSTEDE

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında adı ‘rüşvet’ ile anılan ve İETT ihalelerindeki usulsüzlüklerde ile kara para trafiğinde rolü olduğu iddia edilen Özgür Karabat da Özel’in A Takımı’nda kendisine yer buldu. Karabat’ın idari ve mali işlerin başına getirilmesi dikkat çekti.

PROVOKATÖR NAZLIAKA LİSTE BAŞI

Mutlak butlan krizinin yaşandığı süreçte, provokatif söylemler ile dikkat çeken ve iktidarı ‘kardeşi kardeşe kırdımak’ ile suçlayan, devleti, milleti ve toplumu hedef alan yayınlara karşı mücadeleyi görmezden gelerek sürekli ‘özgür medya’ sloganları atarak halkı kışkırtan, Bağımsız Ankara Milletvekili olduğu dönemde anayasa değişikliği görüşmelerini protesto etmek için kendini Meclis kürsüsüne kelepçeleyerek provokasyona soyunan ve Gezi olaylarında Vandalların safında yer alan Aylin Nazlıaka da Özel’in listesinde başı çeken isimlerden oldu.

PKK SEVİCİ TANRIKULU OLMAZSA OLMAZ!

Ocak 2026’da "Kobani" ifadesini kullanarak bölgeye yardım çağrısı yapan, Mart 2026’da Salih Müslim için taziye mesajı paylaşan, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında silah bırakan örgüt mensuplarının siyaset yapma haklarının yasal güvence altına alınması gerektiğini savunan, PKK’lı teröristin cenazesine katılarak gözyaşı döktüğü iddia edilen, SİHA’lar için ‘ölüm makinesi’ diyen ve SİHA’larla sivillerin/köylülerin hedef alındığı yalanın ortaya atan, sınır ötesi operasyonlara karşı çıkan sabık Sezgin Tanrıkulu da Yeni Parti liderinin gözdeleri arasında yer aldı.

SKANDAL ESKİ BAŞSAVCI DA LİSTEYE GİRDİ

"Ergenekon terör örgütü üyeliği" ile çeşitli suçlamalarla gözaltına alınıp tutuklanan ve yaklaşık 4 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan, ofis ortağı Mustafa Ateş ile birlikte FETÖ davasında Yalçın Ayaslı'nın avukatlığını üstlendikleri ve yüksek tutarda avukatlık ücreti aldıkları öne sürülen, CHP’nin ihraç ettiği isimlar arasındaki eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, sendikalar ve meslek örgütlerinden sorumlu oldu.

İŞTE ÖZEL’İN A TAKIMINDAKİ İSİMLER

Daha önce Genel Sekreter olarak görev yapan Yunus Emre, Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Onun yerine, Özgür Özel ve ekibinin CHP yönetiminde olduğu dönemde de genel sekreterliği yürüten Selin Sayek Böke getirildi.

Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Gül Çiftçi Binici'ye verildi.

Böke ve Binici, Yargıtay'ın “mutlak butlan” dosyasıyla ilgili kararı netleşmediği için her ihtimale karşı CHP'de bırakıldığı öne sürülen isimler arasındaydı. İki siyasetçi, 16 Ekim'de CHP'den ihraç edilmişti.

Bir diğer dikkati çeken değişim de Parti Sözcülüğü'nde yaşandı. Zeynel Emre Adalet Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeni Sözcü, Salih Uzun oldu.

Engin Özkoç, İlhan Cihaner, Hikmet Erbilgin, Öner Günçavdı, Mitat Çelikpala, Kayıhan Pala, Sencer Solakoğlu ve Cem Say'ın da aralarında olduğu 9 yeni isme ilk kez görev verildi.

İŞTE ÜYELER VE GÖREVLERİ

Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

Parti Sözcüsü: Salih Uzun

Yurt İçi Örgütler: Ensar Aytekin

Yurt Dışı Örgütler: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

Seçim ve Hukuk İşleri: Gül Çiftci Binici

Yerel Yönetimler: Yaşar Tüzün

Medya ve Kurumsal İletişim: Burhanettin Bulut

Halka İlişkiler: Aylin Yaman

Siyasi Partilerle İlişkiler: Engin Özkoç

Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler: İlhan Cihaner

Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler: Gökçe Gökçen

Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesi: Hikmet Erbilgin

Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu: Yunus Emre

Adalet Politikaları: Zeynel Emre

Hazine ve Maliye Politikaları: Serkan Özcan

Kalkınma Politikaları: Öner Günçavdı

Dış Politika: Mitat Çelikpala

Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

İç Güvenlik Politikaları: Murat Bakan

Eğitim Politikaları: Suat Özçağdaş

Sağlık Politikaları: Kayıhan Pala

Gıda ve Takım Politikaları: Sencer Solakoğlu

Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikaları: Cem Say

Sosyal Politikaları: Aylin Nazlıaka

İnsan Hakları ve Eşitlik Politikaları: Sengin Tanrıkulu

Emek ve Sosyal Güvenlik Politikaları: Gamze Taşcıer

Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikaları: Deniz Yavuzyılmaz