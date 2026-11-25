Dehşet olay, 22 Kasım’da İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, kahvehane işletmeciliği ve besicilik yapan Eyüp Durnagöl ile 14 yaşındaki oğlu Yusuf Durnagöl’ü ormanda ölü buldu. Baba ve oğlunun av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

JASAT EKİPLERİ 3 ŞÜPHELİYİ BELİRLEDİ

Cinayetin aydınlatılması için Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Onlarca saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Olay yerinde deliller ve parmak izleri toplandı. Çalışmalar sonucunda Eyüp Durnagöl’ün eşi E.D. ile çiftin bebeğinin bakıcısı N.I.K. ve bakıcının erkek arkadaşı H.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin kendi aralarındaki mesajlaşmaları şifrelediği de ortaya çıktı. Jandarmanın siber suçlarla mücadele biriminin çalışmasıyla yazışmalar incelendi. E.D., N.I.K. ve H.K. arasında cinayet öncesinde yapılan mesajlaşmalar da soruşturma dosyasına girdi.

BAKICI: BENİ TACİZ ETTİ

Bakıcı N.I.K.’nın ilk ifadesinde, Eyüp Durnagöl’ün kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği ve cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği belirtildi. Erkek arkadaşı H.K.’nın ise silahı gizlediğini öne sürdü. Bakıcının iddiası inandırıcı bulunmadı. Eyüp Durnagöl’ün eşinin, baba ile önceki evliliğinden olan oğlu Yusuf’u mirasa konmak için planı kurduğu ve bakıcı ile erkek arkadaşını bu olayda kullandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eyüp Durnagöl’ün eşi E.D., bebeğin bakıcısı N.I.K. ve N.I.K.’nın erkek arkadaşı H.K., dün akşam adliyeye sevk edildi. Üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.