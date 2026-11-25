Akdeniz’deki tarihi karar sonrası Hafter'den Ankara'ya kritik ziyaret
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın 20 Ekim 2026'da Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasının ardından Ankara’ya ilk resmi ziyaret gerçekleşti. Ankara’ya gelen Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Saddam Hafter, üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.
Havalimanında resmi törenle karşılanan Hafter ve beraberindeki heyet Ankara'da üst düzey temaslarda bulundu.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Halife Hafter ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi.
Görüşmeye, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter de katıldı.