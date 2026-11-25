Tidal, platformdaki tamamen yapay zekâyla üretilen parçaların yüzde 96’sının açıklamadan önceki üç ayda hiç dinlenmediğini bildirdi. Şirket ayrıca gerçek sanatçıları taklit ettiği şüphesiyle işaretlenen 65 bin parçayı platformdan kaldırdığını bildirdi. Dinleyicileri yanıltmak ve sanatçıları taklit etmek amacıyla tamamen yapay zekâyla üretilen müziklerin giderek büyüyen bir başka ciddi sorun olduğunu belirten şirket, şu ifadeleri kullandı: “Bazı şarkıların hemen ilgi görmediği ve sanatçılara hayran kitlelerini oluşturabilmeleri için zaman tanınması gerektiği doğru. Ancak bu durum farklı. Bu ölçekte, Tidal abonelerinin dinlemek ve keşfetmek istediği sahici müzikler ve sanatçılar arada kayboluyor.” Şirket, sanatçıların daha fazla gelir elde etmesi için her zaman mücadele edeceğini vurguladı ve güncellemenin tamamını bu hedefle ilişkilendirdi. Tidal, müzisyenlerin eserlerini platforma yüklerken bu eserlerin kimsenin talep etmediği parçalar arasında kaybolmayacağından ve müzisyenlerin kimliğine bürünen kişilerce kopyalanmayacağından emin olabilmeleri gerektiğini belirtti. SPOTIFY VE APPLE MUSIC İZİN VERMEYE DEVAM EDİYOR Müzik dinleme platformlarının yapay zekâya ilişkin kuralları karşılaştırıldığında Tidal’ın yeni politikası en katı yaklaşım olarak öne çıkıyor. Bandcamp, ocak ayında tamamı veya önemli bir bölümü yapay zekâyla üretilen müzikleri yasakladığını duyurmuştu. Spotify ve Apple Music ise yapay zekâyla üretilen parçaları ve sanatçıları etiketlemelerine rağmen tamamen yapay zekâyla üretilen şarkıların platformlarında dağıtılmasına izin vermeyi sürdürüyor. Kullanıcılarına yapay zekâyla remiks ve cover hazırlayabilecekleri bir araç sunmayı vadeden Spotify, ekim ayında düşük kaliteli olarak nitelendirdiği yaklaşık 50 milyon parçayı kullanıcılarına sunduğu önerilerden çıkardığını ve spam niteliğinde olduğunu belirttiği 75 milyon parçayı tamamen sildiğini açıklamıştı. The Guardian