saplıyorsanız aynı şeyler geçerlidir. “KENDİNİ MİLLÎ GÖSTERİP DIŞ SİSTEMLERİN GÖLGESİNDE SİYASET YAPANLARA SESLENİYORUZ” Yazıcı, kendisini millî ve bağımsız siyaset anlayışının temsilcisi olarak tanımlayan ancak söylemleri ve siyasi yönelimleri üzerinden dış merkezlerin politik beklentileriyle örtüşen bir çizgide olduğu eleştirilerine muhatap olan siyasi çevrelere de mesaj verdi. Türkiye'nin siyasi geleceğinin yabancı başkentlerin beklentileriyle değil, Türk milletinin iradesiyle şekillenmesi gerektiğini ifade eden Yazıcı, millî duruşun yalnızca sloganlarla değil, ülkenin bağımsızlığını, devletin bekasını ve milletin çıkarlarını her türlü siyasi hesabın üzerinde tutmakla ortaya konulabileceğini kaydetti. Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik demokratik siyasi mücadelenin doğal olduğunu ancak Türkiye'nin devlet iradesini, uluslararası konumunu ve milletin birlik duygusunu riske atabilecek siyasi hesaplara karşı sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. “TÜRK MİLLETİNİN SAYIN ERDOĞAN'A İHTİYACI VAR” Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik ortamın, savaşların, enerji rekabetlerinin, bölgesel güç mücadelelerinin ve uluslararası gelişmelerin dikkate alınması gerektiğini belirten Yazıcı, Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığını, tarihî mirası, coğrafi konumu, askerî kapasitesi ve diplomatik ağırlığıyla büyük sorumluluk taşıdığını söyledi. Yazıcı, “Türkiye'nin güçlü bir devlet iradesine, kararlı bir yönetim anlayışına ve siyasi istikrara ihtiyacı vardır. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır Türkiye'nin iç ve dış siyasetinde belirleyici bir siyasi lider olarak bu mücadelelerin merkezinde yer almaktadır. Erdoğan'ın siyasi mücadelesini yalnızca günlük siyasi tartışmalar üzerinden değerlendirmek, Türkiye'nin içinde bulunduğu stratejik gerçekleri göz ardı etmek olur. Türkiye'nin Sayın Erdoğan'a ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'nin bağımsızlık iradesini, savunma kapasitesini, bölgesel etkinliğini ve devletin devamlılığını önceleyen bir siyasi anlayışın korunması gerektiğine inanıyoruz” dedi. 15 TEMMUZ VURGUSU: “MİLLET DEVLETİNE VE İRADESİNE SAHİP ÇIKTI” 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimini de değerlendiren Yazıcı, Türk milletinin farklı siyasi görüşleri bir kenara bırakarak devletine, bayrağına ve millî iradesine sahip çıktığını ifade etti. O gece ortaya konulan iradenin milletin gerektiğinde tarih sahnesine nasıl çıkabileceğinin göstergesi olduğunu belirten Yazıcı, bugün de devletin kurumlarının, millî iradenin ve Türkiye'nin bağımsızlığının korunmasının ortak sorumluluk olduğunu kaydetti. Sultan Abdülhamid Han döneminden Balkan felaketine, Trablusgarp'tan 15 Temmuz'a kadar tarihî tecrübelerin millet tarafından doğru okunması gerektiğini ifade eden Yazıcı, devletin iradesini zayıflatmaya yönelik girişimler karşısında sağduyu, demokratik irade ve birlik duygusunun önemine dikkat çekti. Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği olarak 2200 yıllık Türk devlet geleneğinin takipçileri olduklarını ifade eden Turgay Yazıcı, Türkiye'nin geleceğinin siyasi ihtiraslara değil, milletin ortak iradesine emanet edilmesi gerektiğini vurguladı.