Araştırmaya göre, çekirgelerin vücutlarında bulunan su itici kıllar ve arka bacaklarının alt kısmındaki yaprak biçimli, kürek benzeri uzantılar, su yüzeyinde hareket etmelerini sağlıyordu. Bu anatomik özelliklerin, canlıların suyun yüzey geriliminden faydalanarak dengelerini korumasına ve ilerlemesine yardımcı olduğu değerlendirildi. Bilim insanları, su üzerinde yürüme yeteneğinin hayvanlar aleminde oldukça ender görülen özelliklerden biri olduğuna dikkati çekerek, fosillerin bu davranışın evrimsel geçmişine ilişkin önemli bilgiler sunduğunu belirtti. Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise aynı kehribar parçası içerisinde 9 çekirge örneğinin birlikte korunmuş olması oldu. Otçul beslendikleri değerlendirilen canlıların bir arada bulunmasının, beslenmek amacıyla toplu halde hareket ettiklerine işaret edebileceği kaydedildi. Araştırmacılar, bu keşfin çekirgeler veya cırcır böceklerinde toplu beslenme davranışına ilişkin bilinen en eski fosil kayıtlarından biri olabileceğini ifade etti. YENİ BİR BÖCEK FAMİLYASI OLARAK SINIFLANDIRILDI Bilim insanları, keşfedilen canlılara "Hydrelcana zhangi" adını verirken türü, "Hydrelcanidae" adıyla tanımlanan yeni bir böcek familyası altında sınıflandırdı. Araştırmanın sonuçları, uluslararası bilimsel dergi "Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences"da yayımlandı.