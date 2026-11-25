Etkinliğin yapıldığı salona giren Musevi kökenli Filistin destekçisi Vidal Serfaty, Barnea'ya hitaben "Savaş suçlususun, binlerce kadın ve çocuğun ölümünden sorumlusun, Almanya'dan defol." diye bağırdı.

Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle salondan çıkarılan Vidal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barnea'nın etkinlikte Lübnanlılar ve Filistinliler üzerinde geliştirildiğini ve test edildiğini öne sürdüğü askeri teknolojileri anlattığını ve bunları Alman siyasi çevrelerine pazarlamaya çalıştığını belirtti.

Etkinliğe hem konuşmaları dinlemek hem de protesto düzenlemek amacıyla katıldığını belirten Vidal, "Orada duyduklarım korkunçtu. İnsanlar alkışlıyor, bu teknolojiyi kendilerinin nasıl uygulayabileceklerine ilişkin sorular soruyordu. Böyle birinin Bundestag'da Alman basınına ve halkına hiçbir muhalefetle karşılaşmadan konuşmasına izin vermek istemedim." ifadelerini kullandı.

Vidal, son üç yıldır Filistin'de soykırım, sistematik işgal ve etnik temizlik yaşandığını vurgulayarak, bunların Mossad gibi kurumların yanı sıra Almanya ve ABD gibi ülkelerin desteğiyle mümkün olduğunu kaydetti.

Almanya'nın İsrail ile askeri ve teknolojik işbirliğini eleştiren Vidal, "Bu tür ortaklıklara ve soykırımdan kar elde edilmesine karşı çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Barnea'nın imajını temizlemeye çalışıyorlar

Barnea'nın hakkındaki savaş suçu iddialarına rağmen Yeşiller Partisi tarafından davet edilmesini eleştiren Vidal, etkinliğin eski Mossad şefinin imajını düzeltmeye yönelik olduğunu belirtti.

Vidal, özellikle 2024'te Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının (pager) eş zamanlı patlatılmasıyla gerçekleştirilen saldırılara dikkati çekerek, bu olayda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını hatırlattı.

Barnea'nın bu saldırılardaki rolüne ilişkin iddialara işaret eden Vidal, "İşlediği savaş suçlarını, özellikle de 2024'te Lübnan'da binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olan pager saldırısını çok iyi bilmelerine rağmen onu Almanya'ya davet ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Alman siyasetçilere çağrıda bulunan Vidal, "Savaş suçlularına izin veremeyiz; David Barnea gibi teröristlerin Bundestag’da serbestçe konuşmasına izin veremeyiz. Çünkü kararlar burada alınıyor ve Alman halkı kimlerle işbirliği yapıldığı konusunda burada bilgilendiriliyor. Alman halkından bu tür gelişmelere karşı durmasını, politikacılardan da cesaret göstererek savaş suçu işlemekle suçlanan kişilere hayır demesini istiyoruz." diye konuştu.

Almanya'da giderek daha fazla baskı uygulanıyor

Protesto sırasında salondaki bazı katılımcıların alkışladığını aktaran Vidal, bu tepkilerin kendisini desteklemek mi yoksa sesini bastırmak amacıyla mı verildiğini anlayamadığını, ancak protestonun salonda rahatsızlık yarattığını söyledi.

Güvenlik görevlilerinin kendisini salondan çıkardığını, ardından polisin müdahale ettiğini anlatan Vidal, polisin kendisine karşı orantısız güç kullandığını aktardı.

Vidal, "Tek yaptığım sesimi yükseltmek ve bu tür savaş suçlularını durdurmamız gerektiğini söylemekti. Polis beni zapt etti, boynuma baskı uyguladı ve yere yatırdı." ifadelerini kullandı.

Alman polisinin Filistin'e destek veren göstericilere yönelik tutumunu da eleştiren Vidal, Federal Mecliste yaşanan müdahalenin ülkede muhalif seslere yönelik baskının arttığının göstergesi olduğunu savundu.

Vidal, Filistin halkının özgürlüğü için mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirterek, Gazze'deki insani koşullara dikkati çekti.

Gazze'de kış koşulları ve şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle insanların büyük sıkıntı yaşadığını ifade eden Vidal, İsrail'in bölgeye yönelik kısıtlamalarının kaldırılması, kuşatmanın sona erdirilmesi ve sınır kapılarının açılması gerektiğini söyledi.

İsrail'in politikalarına, Siyonizme ve İran'a karşı yeni bir savaşa karşı olduklarını dile getiren Vidal, Barnea gibi isimlerin yeni bir savaşı savunmalarına karşı mücadele edeceklerini kaydetti.

Vidal, "Yaptığımız her şey kuşatmayı kırmak, sınırları açmak ve Filistinlilerin barış içinde yaşayabilmesini sağlamak için." dedi.