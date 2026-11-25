PROTON TEDAVİSİ HANGİ KANSER TÜRLERİNDE KULLANILABİLİR? Proton tedavisi özellikle şu hasta gruplarında bir seçenek olarak değerlendirilebiliyor: Radyoterapiye ihtiyaç duyan çocuk hastalar Bazı beyin ve kafa tabanı tümörleri bulunan hastalar Göz tümörü bulunan hastalar Kritik organlara yakın yerleşimli belirli tümörleri bulunan hastalar Daha önce radyoterapi uygulanan bir bölgeye yeniden ışın tedavisi yapılması gereken seçilmiş hastalar Tedaviye uygunluk, tümörün özellikleri ve alternatif radyoterapi planlarının karşılaştırılmasıyla belirleniyor. ÇOCUK HASTALARDA UZUN VADELİ ETKİLERE DİKKAT Çocuk hastalarda sağlıklı dokuların korunmasının özel önem taşıdığını belirten Atalar, tedavinin uzun vadeli etkilerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Atalar, “Çocuklarda büyüme ve gelişme devam ettiği için tedavinin yıllar sonra ortaya çıkabilecek etkilerini de düşünmemiz gerekir. Uygun hastalarda sağlıklı organların aldığı radyasyon dozunu azaltmak, büyüme, öğrenme, hormonal işlevler ve diğer organ fonksiyonlarının korunmasına katkı sağlayabilir. Hedefimiz, hastalığı kontrol altına alırken hastalarımızın gelecekteki yaşam kalitesini de korumaktır” dedi. SAĞLIKLI DOKULARA ULAŞAN RADYASYON DOZU AZALTILABİLİYOR Proton tedavisinin temel avantajlarından biri, uygun hastalarda tümöre gerekli radyasyon dozu verilirken çevredeki sağlıklı dokuların daha az ışınlanabilmesi olarak öne çıkıyor. Bu özellik, bazı yan etkilerin ve uzun vadede ortaya çıkabilecek komplikasyonların azaltılmasına olanak sağlayabiliyor. Seçilmiş tümörlerde ise sağlıklı organların radyasyon dozu sınırları gözetilerek tedavi dozunun artırılması mümkün olabiliyor. Ancak tedaviden beklenen yarar, hastalığın ve hastanın özelliklerine göre değişiyor. Atalar, Türkiye'de proton tedavisi kapasitesinin geliştirilmesinin uzman eğitimi, bilimsel araştırmalar ve uluslararası işbirlikleri açısından da yeni olanaklar yaratabileceğini ifade etti. "TÜM KANSER HASTALARI İÇİN UYGUN DEĞİLDİR" Proton tedavisinin bütün kanser türlerinde diğer radyoterapi yöntemlerinden üstün olduğu yönünde bir algı oluşmaması gerektiğini vurgulayan Atalar, şunları söyledi: “Günümüzde kullandığımız modern foton radyoterapisi yöntemleri, çok sayıda hastamız için etkili ve güvenli tedavilerdir. Proton tedavisinin sağlayacağı ek yarar, tümörün yeri, hastanın yaşı, çevredeki organlar ve karşılaştırmalı tedavi planları üzerinden değerlendirilmelidir. Daha düşük sağlıklı doku dozu, her durumda daha yüksek iyileşme oranı veya daha uzun yaşam anlamına gelmez.” Atalar, tedavi kararının hastaya özel verilmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Proton tedavisi tüm kanser hastaları için uygun değildir. Yalnızca modern radyoterapi seçenekleriyle karşılaştırıldığında anlamlı yarar sağlaması beklenen seçilmiş hastalarda kullanılmalıdır. Bu karar, radyasyon onkolojisi uzmanının hastaya özel değerlendirmesiyle verilmelidir.” CİHAZ YATIRIMININ YANI SIRA UZMAN EKİP DE GEREKİYOR Proton tedavi merkezlerinin başarısı için cihaz yatırımının tek başına yeterli olmadığını belirten Atalar, deneyimli radyasyon onkologları, medikal fizik uzmanları, radyoterapi teknikerleri ve diğer sağlık profesyonellerinden oluşan bir ekibe ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Güvenli tedavi uygulamalarının kapsamlı testlere, hassas planlamaya ve düzenli kalite kontrol süreçlerine dayandığını vurgulayan Atalar, şu değerlendirmede bulundu: “Bu yatırımın hastalarımız için en yüksek yarara dönüşmesi amacıyla bilimsel hasta seçim ölçütleri, uygun sevk süreçleri ve tedavi sonuçlarının uzun dönem takibi birlikte ele alınmalıdır. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği olarak önceliğimiz, her hastanın kendisi için en uygun, kanıta dayalı ve güvenli radyoterapiye zamanında ulaşmasıdır.” Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği bünyesinde Proton Komisyonu kurulduğunu açıklayan Atalar, Proton tedavisinin ülkemize kazandırılması önemli bir adım. Bu teknolojinin değerini, doğru hasta seçimi ve güçlü bir uzman ekiple hastalarımıza sağlayacağımız yarar belirleyecektir” ifadelerini kullandı.